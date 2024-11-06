M31推出台積電5奈米製程的USB4 IP 助新一代高效高速傳輸
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矽智財（IP）供應商円星科技（M31）今日宣布，其USB4 IP已經在台積電5奈米（N5）製程上成功完成矽驗證，將提升新一代移動與便攜設備的數據傳輸能力，助力新一代移動設備、消費電子及高效能計算（HPC）應用的多樣化需求。
此次宣布適逢M31參加台積電2024開放創新平台（OIP）生態系論壇，象徵M31與台積電間深度合作的另一重要里程碑。透過台積電業界領先的製程平台，M31得以發揮卓越的IP設計能力，致力於推動具備前瞻性的新一代高性能IP解決方案，進一步鞏固在高速數據傳輸領域的市場領導地位。
M31的USB4 IP遵循最新的USB4規範，代表著USB架構發展上的重大突破。該IP支援多協議隧道技術，允許USB、DisplayPort、PCIe等多種類型的數據流可透過單一連接埠同時進行傳輸，有效提升資料傳輸靈活性與便利性。
此USB4 IP能達到40 Gbps的數據傳輸速度，相較於先前USB標準的頻寬有顯著提升，使之成為目前市場上處理高資料吞吐量的理想選擇。該IP亦向下相容於USB 3.2、USB 2.0及Thunderbolt 3標準，保證能與現有與未來設備無縫整合，極大增強市場應用的廣泛性與兼容性。
M31的USB4 IP符合PIPE6.0與UTMI+介面標準，支援包括超高速（SuperSpeed, 5 Gbps）及超高速+（SuperSpeed+, 10 Gbps）在內的多種數據速率選項。此IP在1.2V IO電壓下運行，充分優化功耗、性能與面積（PPA），適合在便攜式電子設備及高效能運算設備中運用，充分體現M31技術團隊對於低功耗、高效能所具備的競爭優勢。
M31的研發副總經理洪誌謙表示：「與台積電的緊密合作，是M31克服低電壓設計挑戰並達到高速數據傳輸的關鍵。雙方的協作確保了USB4 IP在台積電5奈米先進製程上達到最高性能與可靠性標準，並顯著降低設計風險，縮短了客戶的產品上市周期。公司非常期待未來持續深化這一合作，為市場提供更多創新且高度優化的IP解決方案，滿足全球客戶對於數據傳輸性能不斷提升的需求」。
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