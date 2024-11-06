鴻海、海大、陽明簽訂合作備忘錄 攜手推廣海洋環境教育

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全球最大的科技製造與服務商鴻海（2317）與國立臺灣海洋大學（海大）、陽明海運文化基金會（陽明基金會）於6日簽署「海洋環境教育合作推廣」合作備忘錄，將共同致力於海洋保育及環境教育推廣。

自2023年起，鴻海陸續投入2,300萬元與海大推動「永續海洋-循環資源」專案，以SDG 14 保育海洋生態：保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化為推動目標。不僅投入魚苗培育、放流，更利用廢棄建材回收，再製成魚礁、藻礁以復育海底生態，將陸上廢棄物轉化成有用的海洋資源，並透過多元的互動學習課程，讓鴻海同仁及眷屬利用假日進行海洋教育親子活動。

為了促進社會各界關注並參與海洋永續，保護台灣的海洋資源，鴻海、海大、陽明基金會合作，共同舉辦與海洋相關的展示、教育、研究、收藏、推廣、觀光、休閒及創新活動，並以「生活、生產、生態」的理念推動海洋文化的廣泛普及與應用。

鴻海科技集團洪榮聰環保長表示，「鴻海近年積極投入生態保育，我們也期望不只是公司的投入，更能擴散到社會大眾。我們與海大的專案，在經過了一年半的努力，已成功地建立了魚礁、藻礁示範模組；今年年底也會將藻礁、魚礁放入在濱海的示範實驗場域中，並預計於明年爭取在近海的投入，希望在不久的將來，可以讓大家在海邊或海中遊玩的時候，都可以看到我們復育的成果。」

鴻海的環境教育，除了養成同仁環保DNA外，也持續推動同仁與家庭、社會相互結合，擴大環境教育的影響力。從2023年開始，參與海洋環境教育活動人數已超過600人；實際魚苗放流超過35,000尾，透過活動增進了鴻海員工及親友對海洋保育認識與參與度。本次也榮幸與海大合作的基礎上，可以與在海洋教育深耕多年的陽明基金會共同努力，持續為台灣的海洋永續盡一份心力。

陽明基金會林宜正執行長強調，「陽明呼應聯合國SDGs永續精神與項目，由基金會辦理多項教育活動，如：走入校園的陽明海運小學堂及歷年發行的環境教育繪本，目的皆以倡議永續海洋，達到教育紮根及社會參與與關注，此次陽明、海大與鴻海三方鏈結，齊響應教育部『臺灣科學節』理念，陽明作為永續海洋的推廣者，透過所屬陽明海洋文化藝術館，讓民眾在陸上也能體驗海運文化的內涵，並與日常生活產生關聯。未來，陽明、海大和鴻海將持續合作，推廣海洋保護與環保永續技術，包含新式魚礁和藻礁應用、珊瑚復育技術、海洋碳匯、海洋塑膠微粒及海洋生技與應用等，致力於實踐聯合國永續發展目標，期盼藉此讓與海共好的關懷成為普世價值。」

海洋大學冉繁華副校長表示，「海大與鴻海、陽明海運長期保持良好的產學合作關係，結合大學USR與企業ESG共同推進海洋永續發展，並同時培育具實務能力的海洋專才。海大與鴻海的『永續海洋－循環資源』專案從去年執行至今，在新式魚礁和藻礁、珊瑚復育及海洋教育等方面已有超過50位研究生與大學生一同投入、參與計畫；此外，陽明長年與海大共同培育高階海事人才，不僅許多員工為海大畢業生，董事長蔡豐明更是海大航管系的教授。未來海大將提供海洋研究與教育專業知識，協助策劃環教課程、展示與科學教育活動，與鴻海及陽明合作無間，共同邁向永續海洋。」