品安科技將大量解僱 基市協調近20業者釋250職缺助轉職
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品安科技股份有限公司將分3梯次大量解僱員工，基隆市工商發展投資策進會協調廠商釋出職缺，已有近20家業者願意釋出超過250個職缺，基隆就業中心也將舉辦徵才活動媒合就業。
設廠在基隆市六堵科技園區的品安科技，因客戶結束所有委託代工業務，將大量解僱員工，品安科技原計劃資遣250名員工，經公司努力後，預計分3梯次資遣不超過186名員工，其中21名為外籍員工，第1梯次將於8日資遣33名台灣員工。
基隆市政府社會處今天表示，接獲品安科技的大量解僱通報後，已與公司保持密切聯繫，市府預計12日由社會處勞資關係科及專業律師，前往品安科技，了解勞資協商相關進度，以保障勞工工作權及調和雇主經營權。
社會處指出，基隆市工商發展投資策進會同時協調六堵科技園區、大武崙工業區及新北市瑞芳工業區的廠商釋出職缺，目前已有近20家業者願意釋出超過250個職缺。
基隆就業中心也將於12月20日，針對品安科技資遣勞工舉辦中型徵才活動，邀請10家以上企業，提供類似職類的職缺，期能協助勞工順利轉職，維繫家庭經濟穩定。
基隆市長謝國樑表示，市府會積極促進在地就業，協助企業主與勞工共度難關。
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