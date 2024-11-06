MSI微星科技 榮獲2025台灣精品獎肯定
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第33屆「2025 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎」揭曉，全球電競領導品牌MSI微星（2377）以筆電、掌機、主機板、螢幕、桌機及迷你桌機共計6件產品奪獎。
「台灣精品獎」素有產業界奧斯卡的美譽，獲獎產品經過百位各領域專家，歷時3個月，依據「研發、設計、品質、行銷」全方位嚴選，並授予使用精品標誌，其標誌在國際間享譽盛名，對全球使用者具指標意義。
MSI Titan 18 HX電競筆記型電腦搭載了市面最強的處理器與顯示卡，提供了前所未有的運算和圖形處理能力。其18吋的4K 120Hz Mini LED螢幕，不僅畫面精緻，且符合DisplayHDR1000標準。在散熱方面，MSI Titan 18 HX採用了創新的均溫板散熱技術，有效降低溫度，確保處理器和顯示卡即使在重度負載下也能維持穩定的極限效能。其鍵盤採用Cherry MX Ultra Low Profile單鍵RGB超薄機械設計，1.8mm的鍵程帶來與桌機鍵盤相媲美的手感，而觸控板具有Mystic Light燈效，提供可切換RGB燈效的無縫觸控體驗。
MSI Claw 8 AI+ 是第一台搭載Intel 最新Lunar Lake處理器的Windows 電競掌機，專為想要隨時隨地玩遊戲的玩家們所打造。新的處理器相比上一代在相同效能下瓦耗僅一半，搭配業界最大的80瓦小時電池，能夠提供長達四個小時以上的遊戲續航力。
在效能方面，Claw 8 AI+ 內建了全新架構顯示晶片，提供玩家更流暢的遊戲體驗；在操控方面，Claw 8 AI+左右搖桿均採用了霍爾感測器，搖桿壽命更長且操控更精準；在連接性方面，Claw 8 AI+ 是業界唯一具備兩個Thunderbolt 4接口的掌機，玩家可以輕鬆串接隨身碟，螢幕甚至外接桌上型顯示卡盒；最後在升級性方面，Claw 8 AI+ 具備了M.2 SSD插槽，且插槽位置經過優化，打開背蓋即可升級，玩家可以輕鬆擴充儲存空間。
MSI MEG 321URX QD-OLED是首款導入AI Skysight的AI電競螢幕，也是微星自主研發的首台32型OLED AI電競螢幕。該產品在2024年獲得許多媒體和消費者的關注，並且榮獲美國大媒體PC Gamer的“Top 10 monitors of CES 2024”及Tom’s Hardware的“Best Innovation”殊榮。通過AI晶片進行圖像辨識，該螢幕能快速且精確地判斷遊戲中的狀態，並同步透過Scaler與電腦及RGB燈條進行溝通，根據資訊顯示遊戲狀態。
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