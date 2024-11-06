DRAM出貨回溫 威剛前10月合併營收接近去年全年水準

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受惠於DRAM模組出貨增溫，記憶體模組大廠威剛不但10月合併營收連二個月月增，且累計前10月合併營收也逼近337億元，追上去年全年337億元規模，2024年全年朝400億元叩關。

展望記憶體產業前景，威剛認為全球生成式AI與雲端應用蓬勃發展，推動上游製造商的HBM與伺服器用記憶體出貨暢旺，不僅讓上游供應商保持獲利、有條件穩固記憶體價格，也牽動未來整體產能配置與投資規劃。

在此之下，短期內仍正面看待記憶體產業供需平穩，中長期則看好各類電子產品所搭載的記憶體容量升級倍增，及期待2025年的AI PC、AI智慧手機陸續出現殺手級產品，記憶體產業明年可望再掀起另一波需求熱潮。

威剛10月在DRAM營收月增近四成推升下，單月合併營收月增約5%達34.1億元。累計今年1-10月合併營收年成長27.21%達336.56億元；DRAM模組占整體營收比重 46.08%，SSD為29.97%，記憶卡、隨身碟與其他產品達23.95%。10月第一大產品線DRAM模組營收貢獻為52.4%，SSD比重34.19%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為13.41%。