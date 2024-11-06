慧榮獲ISO 26262 ASIL B Ready、ASPICE CL2 車用級認證
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全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO），6日宣布榮獲ISO 26262 ASIL B Ready與ASPICE CL2認證，彰顯其儲存解決方案在汽車安全與軟體開發流程中的高標準與可靠性。
慧榮終端與車用儲存事業群資深副總段喜亭表示，這些認證強化了集團作為技術領導者的角色，並展現我們對於提供車用儲存解決方案最高標準的堅定承諾，此外，也鞏固了慧榮科技在汽車產業中的關鍵合作夥伴地位，特別是在滿足電動車（EV）和自動駕駛技術對穩健、可靠且安全儲存解決方案日益增長的需求方面。
隨著電動車與自駕車的逐漸普及，對安全、高效能資料儲存方案的需求比以往更為重要，慧榮科技以先進的NAND快閃記憶體控制晶片與韌體技術應對此一挑戰，滿足車載儲存應用嚴苛的安全與可靠性標準，確保現代汽車資料完整性與安全性。
憑藉超過二十年的NAND控制晶片開發專業經驗，慧榮科技不斷創新，推動更高效能、低功耗、高使用壽命的儲存解決方案。慧榮科技的車用級產品符合嚴苛的國際標準，包括AEC-Q100、IATF 16949、ISO 26262 和 ASPICE，所提供的解決方案超越業界最嚴格的安全性和可靠性標準。
慧榮科技提供一系列專業的車用級儲存解決方案，包括SSD控制晶片與Ferri嵌入式儲存產品，致力於為汽車打造更安全、更智慧的未來。
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