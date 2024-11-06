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慧榮車用儲存方案 獲ISO 26262 ASIL B Ready與ASPICE CL2認證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮獲 ISO 26262 ASIL B Ready 與 ASPICE CL2 車用級認證。圖／慧榮提供
慧榮獲 ISO 26262 ASIL B Ready 與 ASPICE CL2 車用級認證。圖／慧榮提供

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全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，今日宣布獲 ISO 26262 ASIL B Ready 與 ASPICE CL2 認證，彰顯其儲存解決方案在汽車安全與軟體開發流程中的高標準與可靠性。

慧榮終端與車用儲存事業群資深副總段喜亭表示，這些認證強化了慧榮作為技術領導者的角色，並展現公司對於提供車用儲存解決方案最高標準的承諾。此外，也鞏固慧榮在汽車產業中的關鍵合作夥伴地位，特別是在滿足電動車 (EV) 和自動駕駛技術對穩健、可靠且安全儲存解決方案日益增長的需求方面。

段喜亭表示，隨著電動車與自駕車的逐漸普及，對安全、高效能資料儲存方案的需求比以往更為重要。慧榮以先進的 NAND 快閃記憶體控制晶片與韌體技術應對此一挑戰，滿足車載儲存應用嚴苛的安全與可靠性標準，確保現代汽車資料完整性與安全性。

他強調，慧榮憑藉超過20年的NAND控制晶片開發專業經驗，慧榮不斷創新，推動更高效能、低功耗、高使用壽命的儲存解決方案。慧榮科技的車用級產品符合嚴苛的國際標準，包括 AEC-Q100、IATF 16949、ISO 26262 和 ASPICE，所提供的解決方案超越業界最嚴格的安全性和可靠性標準。

慧榮提供一系列專業的車用級儲存解決方案，包括SSD控制晶片與Ferri嵌入式儲存產品，致力於為汽車打造更安全、更智慧的未來。

NAND 快閃記憶體 慧榮科技 控制晶片 自駕車 電動車

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