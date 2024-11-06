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川普當選美國總統 創見董座束崇萬：要求台積電擴大在美投資可能性高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見董事長束崇萬認為，川普重新上台後，加大各國關稅或要求台積電提高在美國投資的可能性非常高，台積電也勢必會帶著供應鏈前去。記者簡永祥／攝影
創見董事長束崇萬認為，川普重新上台後，加大各國關稅或要求台積電提高在美國投資的可能性非常高，台積電也勢必會帶著供應鏈前去。記者簡永祥／攝影

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美國總統大選，共和黨參選人參選人川普今日開票遙遙領先，創見董事長束崇萬受訪時，提出一旦川普再度贏得美國總統大選，成為白宮新主人，他認為美國加大各國關稅或要求台積電提高在美投資的可能性非常高，台積電也勢必會帶著供應鏈前去。

不過束崇萬強調，台灣電子產業鏈在全球地位，並不是一朝一夕造成的，美國和中國大陸都無法短期複製，他正面看待即使台積電帶著供應鏈擴大在美投資，也是台灣電子產業優勢的延伸，當每家公司根都在台灣，就沒辦法跟台灣脫離。

束崇萬表示，台灣電子產業在台美經濟扮演不可忽視的地位，除了半導體外，未來還有很重要的AI發展產業鏈，都必須借重台灣。川普若再度上任，提倡美國製造優先，未來若真的要求台積電等擴大在美國投資，對原拜登政府核准給的設廠補助，應不會反悔，台積電也可能做出適切擴大投資回應，並會帶著供應商前去投資。

束崇萬強調，這並不會削弱台灣電子產業的力量及國際地位，反而可視為優勢延伸且會更強大。他說，台積電即使到美國、日本及德國設廠，它的根還是在台灣，就不會跟台灣脫離。

至於川普上任後會不會加大對中國大陸進一步制裁，甚至也開中國大陸記憶體廠開刀？束崇萬表示，須密切觀察。從過去美中貿易戰來看，美國已透過包括設備及挖角美國人才等各面向進行管制，拖延中國發展記憶體腳步，雖然中國大陸這幾年還是試法突圍，加入市場戰局，但短期內（二到三年）也只能著眼於內需或中低階市場，還未對全球造成太大的影響。而美中貿易磨擦，台灣夾處其中，相對得利。

AI 半導體 台積電 川普 美國大選

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