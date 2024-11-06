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集邦：明年DRAM位元產出增長 供應商需謹慎規劃產能

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

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DRAM產業歷經2024年前3季的庫存去化和價格回升，價格動能在第4季出現弱化；TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，由於部分供應商在今年獲利後展開新增產能規劃，預估將推升2025年整體DRAM產業位元產出年增25%，成長幅度較2024年為大。

根據TrendForce最新調查，DRAM產業結構越趨複雜，除既有的PC、server、mobile、graphics和consumer DRAM外，又新增HBM品項。從地緣角度分析，近年中國大陸供應商的產能快速成長，預期將造成供給版圖變化。

吳雅婷指出，三大DRAM原廠中，SK hynix因HBM產品大幅提升獲利，2025年新增產能幅度最大。預估2025年整體DRAM產業位元產出將增加25%，若扣除中國大陸供應商的供給，年增幅度將略減為21%。然目前大陸業者的產出絕大多數提供給本地客戶，供應至海外地區的比例微小。

得益於AI需求，HBM成為DRAM產業重要驅動力。如排除HBM產品，2025年一般型DRAM（Conventional DRAM）位元產出預計年增20%；當扣除HBM和大陸業者的供給，即只看三大原廠的conventional DRAM位元產出，預估明年將年增15%，於歷年情況中屬偏低水位。一般而言，一般型DRAM包含DDR5、DDR4、LPDDR4/5，以及graphics和consumer DRAM。

TrendForce指出，2025年整體DRAM產業位元供給充足，若需求不如預期，供應商易面臨跌價壓力。在地緣考量下，中國大陸的DRAM供給達成率將高於其他地區，以使用舊製程的LPDDR4x與DDR4為主，這兩項產品的價格壓力將遠高於其他類別。此外，明年HBM供貨將持續吃緊，以HBM3e情況最嚴重。

AI DRAM

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