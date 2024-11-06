台勝科法說會／看半導體除先進製程外復甦慢 矽晶圓長約價仍穩
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台勝科（3532）6日召開法說會，公司釋出2024年第4季預估，公司提及半導體除先進製程外復甦緩慢，矽晶圓長約價仍穩，公司在記憶體與邏輯製程比重已約五比五，持續往高階邏輯製程推進。
台勝科提到，第4季12吋方面客戶先進製程產品矽晶圓庫存水位較低，但成熟製程產品的庫存調整仍將持續。
需求由於地緣政治影響仍然處於緩慢復甦階段。8吋：客戶的生產今年維持緩慢復甦步調。
至於價格，台勝科提到，合約價格穩定，客戶持續履行12吋及8吋長期合約。
法人關注2025年資本支出與長約變化，台勝科提到，2025年擴建進度依照市況調整至於資本支出因無財測無法對外說明，長約LTA占比因涉及營業秘密不方便透露，不過預期長約價格不動，但為了支持客戶度過艱困時期在交期會給予彈性時間並搭配現貨價格支持。
未來展望方面，台勝科提到，受強勁的AI需求帶動，數據中心應用的需求將逐步復甦，但個人電腦和智慧手機應用的復甦仍然緩慢，工業和汽車應用預估仍將持續處於修正階段。不過預期矽晶圓的需求預計在整個年度內將持續逐步回升。
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