快訊

幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯搶先曝白宮易主！川普奪277票「復仇成功」 發表感言直播中

台勝科法說會／看半導體除先進製程外復甦慢 矽晶圓長約價仍穩

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

台勝科（3532）6日召開法說會，公司釋出2024年第4季預估，公司提及半導體除先進製程外復甦緩慢，矽晶圓長約價仍穩，公司在記憶體與邏輯製程比重已約五比五，持續往高階邏輯製程推進。

台勝科提到，第4季12吋方面客戶先進製程產品矽晶圓庫存水位較低，但成熟製程產品的庫存調整仍將持續。

需求由於地緣政治影響仍然處於緩慢復甦階段。8吋：客戶的生產今年維持緩慢復甦步調。

至於價格，台勝科提到，合約價格穩定，客戶持續履行12吋及8吋長期合約。

法人關注2025年資本支出與長約變化，台勝科提到，2025年擴建進度依照市況調整至於資本支出因無財測無法對外說明，長約LTA占比因涉及營業秘密不方便透露，不過預期長約價格不動，但為了支持客戶度過艱困時期在交期會給予彈性時間並搭配現貨價格支持。

未來展望方面，台勝科提到，受強勁的AI需求帶動，數據中心應用的需求將逐步復甦，但個人電腦和智慧手機應用的復甦仍然緩慢，工業和汽車應用預估仍將持續處於修正階段。不過預期矽晶圓的需求預計在整個年度內將持續逐步回升。

AI 半導體 台勝科 矽晶圓

延伸閱讀

川普揚言對台灣收保護費 郭智輝：誰當選都影響不大

大選未拍板地緣政治先緊繃 馬斯克要星鏈在台產能外移

環球晶看好本季營運向上 董座徐秀蘭樂觀明年重返高點

全民權證／世芯 兩檔動能強

相關新聞

張忠謀自傳爆料：曾徵詢黃仁勳對台積電CEO職位的興趣

台積電（2330）創辦人張忠謀重量級的自傳下冊即將出爐，其中遠見天下文化更新最新自傳目錄，赫然看見張忠謀在書中特別列出章...

AI FUND吳恩達對談Appier游直翰 鼓勵打造全球AI應用

面對生成式AI浪潮，企業該如何應用以提升競爭力？2024年遠見高峰會中，AI Fund管理合夥人吳恩達與Appier（沛...

啤酒花「上陣」試驗 工研院盼找出農場自行供電可行性

工研院攜手廠務系統整合服務商「聚賢研發」在台南沙崙綠能示範場域，以台灣亞熱帶高溫氣候為基礎，依不同階段進程共同打造太陽能...

李開復：要做「造風者」 迎接AI 2.0時代

以大語言模型為基礎、生成式AI技術席捲全球，更驅動下一步的代理式AI。創新工場董事長暨零一萬物執行長李開復指出，企業在A...

工研院攜手聚賢研發 沙崙開拓農業伴生創電新模式

因應極端氣候，全球以訂定2050淨零排放為目標。工研院攜手廠務系統整合服務商聚賢研發（7631）於臺南沙崙綠能示範場域，...

新思科技攜手台積加速2奈米以下創新 聯發科採用

新思科技今日發布新聞稿提到，近日宣布持續與台積電（2330）密切合作，並利用台積公司最先進的製程與3DFabric技術提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。