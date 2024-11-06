‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

佳世達（2352）6日舉行法說會，針對美國總統大選，佳世達董事長陳其宏表示，目前看來川普當選機率很高，這讓我們有點擔心，會對供應鏈全球化、關稅貿易障礙、貿易保護方向跟趨勢等，影響轉變將非常大。

陳其宏在法說會上提到，相信在座參與法說會的人也正在關心美國總統大選結果，目前看來川普當選機率很高，這讓我們有點擔心，因為賀錦麗當選政策可延續，基本就是延續拜登政策，因為過去四年就是這樣。

陳其宏指出，但川普當選，回想起四年前疫情時，川普當時在任特色就是很敢講、且說到做到，比如美墨邊境圍牆，所以可以想像，川普這次若當選，將會帶動供應鏈全球化、關稅貿易障礙、貿易保護方向跟趨勢等，影響轉變將非常大。

陳其宏分析，川普在競選時提到美國與各國包含墨西哥貿易關係，美國與墨西哥有北美貿易自由協定，但川普已點名墨西哥，而且大家也會擔心半導體產業台灣的影響，這些都會影響到科技廠明年整體布局。

陳其宏強調，對於佳世達而言，在過去幾年我們已經做好因應跟布局，像是中國大陸的蘇州廠蓬勃發展，而北越工廠也已量產營運，過去四年已順利運作，隨時可以放大比例，加上台灣的桃園廠，佳世達有信心不管碰上怎樣的變化，都可以應對接下來的美國大選結果所帶來的影響。

佳世達總經理黃漢州補充，打造供應鏈韌性很重要，佳世達集團包含大陸、台灣、越南都有布局，川普如果上任，我們其實已準備好面對改變了。