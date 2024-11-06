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AI FUND吳恩達對談Appier游直翰 鼓勵打造全球AI應用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
AI科學家吳恩達。台杉提供
AI科學家吳恩達。台杉提供

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面對生成式AI浪潮，企業該如何應用以提升競爭力？2024年遠見高峰會中，AI Fund管理合夥人吳恩達與Appier（沛星互動科技）共同創辦人暨執行長游直翰對談，提出第一手觀察。吳恩達建議企業可以導入AI從小量資料開始做起，不用等到資料全部數位化，並肯定Appier以台灣為基礎，以AI應用發展全球市場的模式，鼓勵台灣企業發展全球性的AI應用。

吳恩達指出，台灣在AI領域出現很多合作機會，台灣具備硬體供應鏈、蓬勃發展的企業環境和高教育水準的人力資源的條件，AI Fund也選擇台設立營運據點。

游直翰詢問，台灣應如何打造具有全球影響力的AI應用？吳恩達肯定Appier從台灣出發，拓展至日本及全球市場的成功經驗，認為台灣應該積極進軍國際，應用領域部分，例如AI Fund也關注台灣的如無人機、醫療保健等議題。

吳恩達表示，數位化程度高的產業導入AI比較快，看好金融服務、工廠自動化、製造領域導入AI的發展。他關注現在許多傳產資料尚未數位化，建議企業不要等到全部數位化才做AI，用少量資料就可以讓AI團隊啟動專案，利用AI回饋逐步建構資料基礎，避免在AI應用開始前過度投資在資料建設上。在引入外部團隊上，吳恩達建議，企業可以廣泛地去提出各種構思，可能超過自己的建置和負擔範圍，關鍵想法可以自己開發，其他可以尋找更多合作機會，創造雙贏。

游直翰指出，目前資金大多集中在語言系統的基礎模型，應用層業者須更努力爭取資本市場關注。吳恩達表示，看好生成式AI的應用層發展潛力很大，投報率更好，AI FUND未來也會專注在與企業合作開發應用層的新創並投注資源，而非僅單純投資公司。

吳恩達也以自己為例指出，他利用AI整理文件、思考問題，工作效率明顯提升，他也認為應該對知識工作者提升AI能力的培育，相信生成式AI可以給予知識工作者的效益。

AI 吳恩達

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