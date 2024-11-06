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張忠謀自傳爆料：曾徵詢黃仁勳對台積電CEO職位的興趣

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

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台積電（2330）創辦人張忠謀重量級的自傳下冊即將出爐，其中遠見天下雜誌更新最新自傳目錄，赫然看見張忠謀在書中特別列出章節「徵詢黃仁勳對台積電CEO職的興趣」引發外界高度關注。

依據新書資訊天下文化《張忠謀自傳》全集 典藏套書2024.11.29（五）重磅出版 相關網站更新提到，下冊近20萬字，涵蓋年代1964~2018年，其中目錄提到第三十四章交棒的規畫（二○○五—二○一七年，七十四至八十六歲）、退休（二○一八年，八十七歲）。

張忠謀在該章節目錄更提到，「二○一二年任命三位「共同營運長」／二○一三年徵詢黃仁勳對台積電CEO職的興趣／二○一三年蔣尚義退休，我任命劉德音、魏哲家為Co-CEO／規畫「雙首長制」／台積電三十週年慶／退休。」相關目錄高度引發業界討論，原料出版後自傳可望熱銷。

台積電 張忠謀 退休 黃仁勳

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