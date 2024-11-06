啤酒花「上陣」試驗 工研院盼找出農場自行供電可行性

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工研院攜手廠務系統整合服務商「聚賢研發」在台南沙崙綠能示範場域，以台灣亞熱帶高溫氣候為基礎，依不同階段進程共同打造太陽能模組溫室，並以啤酒花為載體進行場域驗證，盼找出農場自行供電的可行性，探索打造全新綠電經濟模式。

工研院指出，因應極端氣候，全球訂定2050淨零排放目標，藉由試驗場域模擬極端氣候，作物在新型態溫室內的創新栽培與應用。例如以二氧化碳作為催化生長的科學驗證、智慧電網控制系統運用，並以低碳運作達成自供電溫室管理的系統。

工研院中分院副執行長李士畦表示，全球面對氣候變遷的挑戰，企業應用低碳或綠色能源，減少生產過程中的碳排放成為重要趨勢。以德國為例，啤酒花農場與太陽能業者合作，運用光電板為需要涼爽生長環境的啤酒花遮陽，同時啤酒花也可依靠光電板支架攀藤生長，形成新型態的農電共生模式，發電量可同時供應農場及附近住戶，工研院團隊參考國外成功經驗，與聚賢研發打造農業伴生創電沙盒驗證場域，第一階段以溫室進行啤酒花的生產試驗，藉以評估「生產為主、創電為輔」商業模式的可行性。