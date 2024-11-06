李開復：要做「造風者」 迎接AI 2.0時代

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以大語言模型為基礎、生成式AI技術席捲全球，更驅動下一步的代理式AI。創新工場董事長暨零一萬物執行長李開復指出，企業在AI 2.0時代要成為「造風者」，整合技術推出應用，就像蘋果推出iPhone時整合了相片、音樂、網路與通訊，未來代理式AI與LLM帶來的應用將可以調整、做出各行各業需要的知識

李開復表示，他定義2023年是大模型元年，2025是AI-Native的超級應用，改寫舊有的應用、創造新應用，2026年則是代理式AI的超級應用時代，AI將從解決問題，演變到可以解決複雜的問題。他看好模型成本將快速下降，推理能力快速提高，2027年甚至將會出現AI創造的虛擬世界與真實世界的互動。

李開復今天參加2024遠見高峰會並以「釋放生成式AI潛能，實現AI普惠」進行專題演講。他表示，科技經歷三大革命，第一個革命是PC時代，第二個革命是網路與行動科技時代，生成式AI（GenAI）是第三個革命，價值遠超過PC時代，背後的LLM模型則是這個機會的基礎，大模型擁有最多知識，在很多場景中調整去做各種行業應用，將徹底改變整個工作、娛樂、溝通的模式，推動歷史以來最大的生產力革命。

李開復指出，矽谷熱烈討論「尺度定律」（Scaling Law）和通用人工智慧（AGI）概念，目前AI智力隨算力不斷提升，將實現自我學習和發明。李開復指出，這一天有望在七到十年內達到，甚至催生史上最有價值的公司，OpenAI等公司正積極爭奪AGI領先地位，晶片商輝達（NVIDIA）等企業則股價大漲。但他認為目前的生態系並不完善，過去在雲、PC、移動互聯的生態中，App創造的利潤最大，基礎建設次之、晶片最末，但AI時代錢幾乎都被輝達賺走。未來勢必要讓應用能夠快速崛起，才能真正讓每個用戶受益。

李開復認為AI的普及有兩個要點，首先模型要變得愈來愈厲害；其次是推理成本要下降。他認為，AI App早晚會來，但開發者不應該坐等應用到來，而是萬事俱備時，在AI 2.0時代當「造風者」，以現有的技術推出優化的應用，iPhone就是代表作。AI的垂直整合至關重要，需要整合模型、基礎設施等各方面資源，打造無縫銜接、高效可靠的用戶體驗。

李開復目前在大陸主導號稱規模最大的語言模型「零一萬物」，他今天展示搜尋產品BeaGo，主打免費AI搜尋引擎，透過從社群媒體貼文到新聞的豐富內容，提供個人化豐富的答案。李開復坦言，現在BeaGo還以英文內容為主，將積極增加更多語言、多模態的底層能力，加快推理速度，更要成為企業內部決策的AI工具。

他指出，去年是大模型的元年，現在已看到應用陸續出現，未來12年間更多的AI將百花齊放，2026年代理式AI、具身智能（Embodied Intelligence）都將陸續登場，他鼓勵管理者要積極透過AI，改變公司的供應鏈、生產方式，創造更大價值。