強化半導體布局 默克完成收購 Unity-SC

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全球領先的科學與科技公司默克宣布已完成對 Unity-SC 的收購，此舉旨在強化其電子科技事業於半導體領域的策略佈局。憑藉深厚的技術實力及半導體與顯示器業務的策略整合，默克將進一步強化產品組合，為全球半導體市場帶來更豐富完整的技術支持。此次收購金額總計達 1.55億歐元，並包含後續的階段性付款。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼（Kai Beckmann）表示，「隨著產業朝向更複雜且高度整合的系統發展，對於綜合解決方案以及精密量測與檢測工具的需求與日俱增。憑藉著我們在光電科技事業的專業及收購 Unity-SC，得以拓展產品組合，為半導體和光電產業提供更全面的量測解決方案。這項整合代表著默克在電子產業生態系中影響力的延伸——透過材料科學、產品交付、量測及檢測的協作，確保新一代晶片和元件的生產變得更好、更快、更高效及更可靠。」

這次收購象徵著默克在光學技術專業的成長上邁出重要一步。自2025年起，默克電子科技事業體之「顯示器科技方案事業」將正式更名為「光電科技事業」，彰顯其專注於以光為驅動力來促進變革與創新，並重塑電子設備和系統。「光電科技」代表著從以顯示器為核心逐步轉型至推動尖端光學技術的演進。憑藉在LCD和OLED顯示器產業中的多年經驗，默克在光學物理和材料領域累積了深厚的專業知識，並積極將這些專長應用於光學與半導體的結合，以滿足新一代技術的需求。

憑藉從光學材料系統到半導體元件的專業知識，默克致力於探索光電科技以開發新商機，例如推動光學晶片開發，採用以光子為基礎的數據傳輸來支持晶片資料高速傳輸需求，以實現新一代的運算技術。

此外，默克也將持續推進產品組合中先進液晶（LC）和OLED材料的研發，並將光電解決方案應用於擴增實境（AR, Augmented Reality）、虛擬實境（VR, Virtual Reality）及混合實境（MR, Mixed Reality）等領域。結合專業的光電科技、半導體知識與尖端的量測技術，默克致力於發展電子科技領域中的關鍵未來技術，並創造出獨特的綜效。

Unity-SC是一家量測和檢測解決方案的供應商，致力於提高異質整合晶片系統的品質與良率和降低生產成本，這些晶片應用於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及高頻寬記憶體（HBM）等對性能要求極高的領域。Unity-SC 的高精度量測設備將助力生產適用於 AI 資料中心、自動駕駛汽車及高端智慧手機等電子設備的高性能晶片。

交易將在獲得相關主管機關的批准並滿足其他成交條件後正式完成。Unity-SC 總部位於法國東南部格勒諾布爾（Grenoble）附近，擁有約160名員工，其中70人從事研發工作。他們將與默克電子科技事業體的 8,000 名員工共同合作，秉持相同的價值觀，為半導體產業提供更廣泛的產品與服務。