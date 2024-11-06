朋億* 第3季EPS 6.08元 創單季新高 上半年每股擬配3元

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半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）董事會5日通過第3季財報，季合併營收達27.49億元，年13.94％，稅後淨利歸屬母公司業主4.53億元，年增82.75％，每股稅後盈餘(EPS)達6.08元，年增72.73％，並創歷年單季新高。

累計2024年前三季合併營收73.62億元，年增14.06％，稅後淨利歸屬母公司業主8.48億元，年增20.36％，每股稅後盈餘(EPS)達11.39元，年增11.01％，亦創歷年同期新高表現。

此外，董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案，擬配發每股3元現金股利(以每股面額5元計算)，總計將發出現金股利新台幣2.26億元，並訂定於114年2月21日為除息交易日，114年3月14日為現金股利發放日，即時將公司經營成果適時回饋給全體股東共享。

朋億*指出，第三季營運刷新歷年單季新高，主要受惠半導體產業客戶急單、小型專案需求增加，助力訂單認列結構優化，同時持續精進良好原料採購、專業人力調配，挹注整體訂單認列保持高檔水準，帶動前三季整體毛利率達29％，年增5個百分點，並創下歷年新高，在整體費用精實管控下並展現良好營運效率，前三季營業利益率、稅後淨利率分別達18％、14％，且締造前三季與第三季營運繳出三率三升的好成績。

展望未來營運，以目前整體在手訂單保持良好水準，朋億*仍維持全年營運成長目標不變，長期看好各國半導體自主化趨勢明確下，公司仍深化中國、台灣、東南亞等業務版圖，完善垂直、水平資源整合綜效，積極擴大公司整體業務接單表現，同時，擴大區域人才培育、以及投入新技術開發每專利佈局等，以期帶動營運成長。