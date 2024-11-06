銅礦產量擴增困難、能源轉型需求不斷成長 2025年供需缺口將擴大

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

路透社的報導，能源管理顧問公司－伍德．麥肯齊Wood Mackenzie發布報告表示，如果世界要實現《巴黎協定》中的淨零排放目標，全球綠色能源轉型的投資金額需要增加一倍，達到每年3.5兆美元。報告分析顯示，太陽能和風能在全球電力供應中的份額預計將從2015年的4.5%增長到2030年的25%至36%；此外，國際貸款機構－氣候投資基金(CIF)表示，已同意支持一項10億美元的土耳其電網升級計劃，以便土耳其能夠通過對該項目投資來處理更多的可再生能源。該資金將用於擴大和改善輸電基礎設施，以及技術研發。

大陸官方支持的產業研究組織表示，由於世界礦山的產量無法跟上長期需求的步伐，因此預期中國大陸的銅價將在2030年左右達到頂峰；該研究組織的研究員表示，到2030年，大陸電動車、太陽能和風能產業的銅消耗總量將增加310萬噸；這將占大陸總需求的26%，遠高於2023年的15%。

根據智利國有銅礦公司Codelco向該國金融監管機構提交的文件顯示，該公司今年1月至9月的銅產量為91.8萬噸，較去年同下降4.9%。瑞銀中國基礎材料業務主管表示，儘管從持倉的角度來看，短期內銅價可能面臨一些下行的壓力；然而隨著對能源轉型關鍵金屬的需求成長，未來6至12個月銅供應日益緊張可能會導致2025年供應短缺超過20萬噸，因此未來兩年的銅價走勢仍樂觀看待。