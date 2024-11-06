川普若當選將對台積電收保護費？ 國發會：美國晶片成本會提高

美國總統大選結果即將出爐，外界關心美國共和黨候選人川普在選舉期間表示，台灣搶走美國晶片生意，將對台積電（2330）收保護費之影響。國發會主委劉鏡清6日在立法院經濟委員會表示，如果對台積電收保護費，影響最大的是像Qualcomm、輝達、AMD、Intel、Google等美國產品的成本會更高，台積電現配合赴美國亞利桑納設廠，對美國晶片安全有很大幫助，因此他認為，川普這番話應是選舉語言，執行困難。

劉鏡清表示，如果川普當選，更要注意的是他很有可能會對中國開徵60%關稅，對全球開徵10%關稅，並逐年減少對中國大陸進口。此外，美國對中國科技禁令會擴大，這會影響華為等中國科技業淨利。這對台灣廠商是有機會。

立法院經濟委員會今日邀請經濟部、國發會、勞動部、教育部等部會，針對「我國青年低薪成因檢討及因應對策、暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準」進行專案報告。民進黨立委陳亭妃針對川普在選舉期間表示將對台積電收保護費；國民黨立委謝衣鳳詢問，美國晶片法對台積電補助是否會因選舉結果而受影響等。

劉鏡清表示，美國晶片法的補助是有milestone（里程碑），台積電在量產之後就達到milestone，就可以申請補。美國晶片法是法律，除非美國參眾議院修法才會改變。

郭智輝認為，這是川普在美國選舉期間的言論，在美國選舉結果不能確定之前，不宜公開發表意見。不過就他的了解，台灣和美國經濟是互補的，台灣晶片供應鏈非常強，但晶片設計方面，美國占全球七、八成，如果對台積電收保護費，對美國業者不是很好。

郭智輝並說，台積電在美國亞利桑納廠試產成功，預計12月台積電將舉辦量產典禮。因此美國不論是誰當選，對台積電在美國設廠條件都是有利；在半導體先進製程是「一個人的武林」，20奈米以下製程，台灣也是很有競爭力，這是無法改變的事實。全球對七奈米以下製程需求那麼高，再怎麼限制都限制不了它的發展。