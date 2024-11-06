工研院攜手聚賢研發 沙崙開拓農業伴生創電新模式

因應極端氣候，全球以訂定2050淨零排放為目標。工研院攜手廠務系統整合服務商聚賢研發（7631）於臺南沙崙綠能示範場域，以臺灣亞熱帶高溫氣候為基礎，依據不同階段進程共同打造太陽能模組溫室，並以啤酒花為載體進行場域驗證。藉由試驗場域模擬極端氣候下，作物在新型態溫室內的創新栽培與應用。例如以二氧化碳作為催化生長的科學驗證、智慧電網控制系統的運用，以及以低碳運作達成自供電溫室管理的系統，期望透過研究與驗證，找出農場自行供電的可行性，探索並打造出全新綠電經濟模式。

工研院中分院副執行長李士畦表示，為了因應全球面對氣候變遷造成的挑戰，企業應用低碳或綠色能源，減少生產過程中的碳排放成為重要的趨勢。以德國為例，啤酒花農場與太陽能業者合作，運用光電板為需要涼爽生長環境的啤酒花遮陽，同時啤酒花亦可依靠光電板支架攀藤生長，形成了新型態的農電共生模式，發電量可以同時供應農場及附近住戶的用電。團隊參考了國外成功經驗，與聚賢研發打造農業伴生創電沙盒驗證場域，第一階段以溫室進行啤酒花的生產試驗，進行生產為主、創電為輔的商業模式可行性評估。

李士畦進一步表示，以高經濟作物搭配育苗碳匯計算方法的驗證過程。擁有科學化數據是支持農業綠色生產量化效益的最好展現方式，可以提供農民未來在選擇作物、溫室管理系統方面，擁有實質的科學數據來協助應用判斷。沙盒驗證場域在下階段將導入鈣鈦礦新型太陽能發電技術，透過其高效率、低成本特性來優化自供電溫室、農場的商業模式，除了提升科技農業競爭力，也盼成為農業淨零轉型的範本。