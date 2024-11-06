鴻海10月業績優於預期 市場估今年 EPS 為11.8元

鴻海（2317）10月營收月增9.8%、年增8.5%，表現優於市場預期，隨輝達GB200產品進入量產階段，將有利公司後續營收與獲利的表現中，法人機構預估，今年每股獲利（EPS）上看11.8元。

法人機構指出，以月的角度看鴻海各產品線，消費智能產品、電腦終端產品受新品需求、中國雙11、北美感恩節等的帶動，月對月為強勁成長表現；元件及其他產品月對月為顯著成長表現；雲端網路產品受9月營收基期較高的影響，月對月為略微衰退的表現。

以年的角度看各產品線，雲端網路產品年對年為強勁成長表現；元件及其他產品、電腦終端產品年對年為顯著成長表現；消費智能產品年對年為約略持平的表現。

展望2024年，分析師預估，全年營收6兆8,425億元，年增11%，毛利率6.3%，歸屬母公司淨利1,637億元，年成長15.2%，EPS為11.8元。

展望2025年，估全年營收8兆1,871億元，年成長19.6%，毛利率6%，歸屬母公司淨利2,094.5億元，年成長27.9%，EPS進一步成長為15.1元。