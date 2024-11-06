川普揚言對台灣收保護費 郭智輝：誰當選都影響不大

美國總統大選開票中，共和黨候選人川普選前曾說，台積電奪走美國100%的晶片事業，因此要向台灣收保護費，經濟部長郭智輝今日表示，這種說法是選舉之間提出，不管美國新總統是誰，對台灣、台積電的影響不大。

立院經濟委員會今日邀請經濟部、國發會等相關部會首長「我國青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準」、「我國傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案」進行報告。

郭智輝表示，以過去在企業界的觀點來看，台灣與美國經濟是互補的，台灣的晶片供應鏈上非常強，但是美國在供應鏈的設計是強項，而台積電在先進製程方面是「一個人的武林」，市場需求大，這也是無法限制的。

國發會主委劉鏡清則認為，保護費是選舉語言，要實質實施比較困難，川普是生意人，若收保護費影響到的是蘋果、英特爾等大廠，會讓產品價格上漲，衝擊的是自己的民意，而台積電在美國有三個廠，對美國的安定已經存在。

劉鏡清也說，川普先前所說，要對大陸企業要開徵60%的稅、逐年減少對大陸商品的進口，也要擴大對大陸廠商華為禁令，這些對台商來說都是好機會。