AI科學家吳恩達：投入AI無人機研發 台灣是全球第二大供應鏈

AI科學家吳恩達5日談到在台成立新創工作室AI Fund亞洲營運據點的想法，他表示看到台灣有很多機會，也已思考討論過如何為台灣建造一個強大的創業生態系統，致力於讓新創團隊走向全球，這是一個很好的機會，利用台灣的硬體優勢，與新興軟體、IP結合，走向全球展開業務。

吳恩達是業界知名人工智慧大神，10月底宣布由他領軍選擇以台灣作為 AI Fund及其數家投資組合公司拓展亞洲業務的基地，此行動一宣布立即獲得產業界廣大關注，他5日訪台參加由國家發展委員會指導，台杉投資與Amazon Web Services（AWS）共同策畫的「前瞻 AI Agents ，顛覆未來想像」論壇，AI Fund台灣總經理施子薇也現身會場，被聽眾包圍洽談合作機會。

對於AI Fund來台設立據點的目的，吳恩達在論壇中表示，AI Fund扮演的角色是跟有點子的創新者合作共同驗證，並協助新創主要創辦人找到共同創辦人，一起打造這個點子，有趣的做法包括：AI Fund會編列5.5萬美元預算，跟大型企業合作去取得運作原型，以決定要不要採納這個點子，他坦言複雜度比早期開發生成式AI更高。

他表示，透過跟有創業經驗的企業家合作，有時這些企業家會表達認可，而AI Fund也正在籌組一個台灣高素質資料科學團隊，也歡迎大型企業有點子可以跟這些團隊合作。

聽眾詢問他如何看待AI對無人機產業的競爭優勢影響，對此吳恩達表示，AI Fund也正在研究如何將AI放在無人機中，使其更聰明，未來或許在特定領域或安全相關應用，可以展現其聰明的能力。

但吳恩達認為，無人機還有很多發展階段，台灣已是僅次於中國大陸，全球第二大無人機供應鏈重鎮，而且台灣擁有許多有能力建立無人機的企業。

吳恩達表示，台灣有非常強的供應鏈，這是一大優勢，AI Fund會嘗試注入人工智慧相關知識，台灣有絕佳機會可以製造提供獨特的產品，而這是全球市場都會想取得的。

吳恩達認為代理式人工智慧Agentic AI將是未來AI的大機會。代理式AI可以處理大量資訊跟複雜任務，解決問題甚至展現創意，更大特點是能執行AI代理工作流程，類似人類反覆修改討論以讓工作更完善一樣，透過不斷自我校正而優化，邊做邊修比一次利用大語言模型生成效果更佳。

代理式人工智慧距離我們生活並不遙遠，聯發創新基地負責人許大山表示，達哥就是代理式AI平台層，國際也有許多AI代理平台可以選擇，現在不會程式的人也能學習利用AI代理做事。

吳恩達則舉例，節日時透過手機上的AI代理功能幫忙預定餐廳席次，可以省去假期前夕得打很多電話詢問熱門餐廳有沒有六個座位？幾點是否能預定？等等細節，但這不應該是AI代理跟餐廳員工對話，應該是AI代理跟AI代理之間的協作，才能真正提高效率。

吳恩達進一步解釋，若陌生人來電訂餐廳席次，餐廳不會優先考慮安排，但若餐廳的AI代理能抓得到該客人過去的餐廳消費記錄，甚至串連相關餐廳的購物記錄，則餐廳的AI代理透過跟個人AI代理的通訊，決定：「他是本地的熟客，我想應該給他一張桌子。」

吳恩達表示，未來很多行業都會採用AI代理，數位化程度月高的行業接受度越高，比方處理法律文件、跨境貿易、醫療診斷，透過大量智慧提高生產力，不僅是B2C也可以做到B2B應用。

安謀（Arm）北美業務副總裁曾志光表示，台灣高科技產業充滿活力，未來有巨大機會，不僅是軟體硬體，更包含應用，但他觀察台灣伙伴的挑戰，其時是視野總是面向亞洲或中國，他建議就目標市場的細分上，應該有更大的夢想。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，生成式AI 在全球掀起前所未有的產業變革，台灣擁有強大的半導體產業，在這場全球 AI 競賽中，台灣擁有得天獨厚的優勢。隨著政府將AI列為「五大信賴產業」之一，數位發展部更獲國發會百億銀彈挹注台灣AI生態系，推動生成式AI 技術與應用落地。面對AI Agents技術成為各產業競逐的焦點，相信在結合台灣的產業優勢下，可望實現軟硬整合，並加速台灣產業的升級與轉型。