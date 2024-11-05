台灣大好速成双告捷 高頻寬用戶占4成、5G用戶年增35%

搶進高速上網需求，台灣大哥大（3045）近年推出結合5G行動上網與1Gbps光纖上網的「好速成双」及「好速加掛」專案，台灣大表示，2024年持續推升高速寬頻用戶的增長，300Mbps以上的用戶比例達4成，較去年提升約一成；其中5G「好速成双」方案用戶數較同期增長1.3倍，帶動5G總用戶數年增35%。

台灣大表示，持續擴大好速方案的覆蓋範圍，現已達全台16個縣市，覆蓋率達85%。相較於單獨申辦行動上網或光纖上網，擁有月租費更實惠、一個帳號管理兩種服務、5G與光纖同步享有極速網速、以及800家實體門市的便捷客戶服務等四大優勢。

迎接雙11盛典，台灣大表示，即日起新申辦「好速成双」用戶，憑寬頻帳單，最高可獲11,000元好禮及500元MyVideo看片金，指定專案還可享3台Mesh Wi-Fi 6免月租及專人安裝服務。透過網路門市申辦，更有機會參加iPhone 16及PS5 Slim 30週年紀念套組抽獎活動，科技粉絲不容錯過。此外，申辦即享MyVideo、KKBOX及GeForce NOW雲端遊戲服務前三個月免費體驗，影音、遊戲娛樂一次滿足。為回饋用戶，現申辦「好速加掛」方案，憑寬頻帳單於合約期間最高可省6,000元，並享5G行動600GB傳輸量優惠；MyVideo豪華月租還可免費享用半年。使用「Open Possible聯名卡」繳納台灣大哥大電信費，最高享5%現金回饋。

台灣大寬頻網路門市也推出雙11限時優惠，即日起至11月15日，申辦1G光纖上網，享優惠月費再減免200元，每月僅需799元，合約期間還享有免費趨勢上網防護服務及3台Mesh Wi-Fi 6設備，不僅網速流暢，還能保護個資、遠離詐騙網站及惡意病毒攻擊。限時申辦更有機會抽中價值7,490元的AirPods Pro 2藍牙耳機。

此外，台灣大寬頻更提供「Wi-Fi滿屋通好速配」光纖上網方案，凡申辦300M(含)以上光纖上網，月付689元起，即享解決家中連網訊號不佳痛點的Mesh Wi-Fi 6、最高2年MyVideo豪華月租(價值6,000元)或每月最多回饋160元mo幣的好禮多選一優惠，讓您不僅暢快追劇，又能快樂購物。11月底前申辦還有機會獲得AirPods Pro 2藍牙耳機。此外，迎接冷冷的秋冬，即日起申辦台灣大寬頻「豪禮滿屋」換季升級專案，即可0元帶走AI智能空氣清淨機(市價18,000元)、飛利浦氣炸鍋、義式咖啡機、或智慧濕拖無線吸塵器等智能家電任選一，為用戶創造更便捷的智慧聯網生活。