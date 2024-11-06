快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

美去中化效應 半導體設備鏈…強攻非陸

經濟日報／ 記者尹慧中李珣瑛／台北、新竹報導

因應地緣政治，台灣半導體設備鏈業者積極強化非大陸布局作業。半導體設備代工業者京鼎泰國新廠將在明年開出產能，帆宣（6196）、翔名（8091）及瑞耘（6532）等設備原廠供應鏈在台灣擴產，並相繼展開海外市場布局。

半導體設備耗材維修代工等廠正積極投資東南亞，因應新單需求及地緣政治關係，京鼎提前應對地緣政治與客戶需求，預告泰國廠按計畫2025年下半年開出產能。

京鼎先前公告董事會通過追加泰國子公司資本支出，原本資本支出1.2億美元，追加資本支出1.72億美元，在泰國投資合計2.92億美元。

半導體耗材零組件與設備商瑞耘於湖口工業區投資2.8億元興建新廠，擴充先進光學檢測與高階機械加工設備。

瑞耘指出，擴產滿足客戶需求，有助強化與客戶間信賴關係，形成訂單持續成長正向循環，包括需求品項跟需求量都增加，並以CMP為主，現今在PVD、蝕刻方面產品都有斬獲。

半導體 泰國 資本支出

延伸閱讀

SpaceX要求台廠外移避政治風險？經部：短期政治因素不影響

SpaceX傳要求台廠外移 經濟部：供應鏈合作不受影響

美總統大選結果牽動經濟發展？ 學者：美仍會對台「去風險化」

路透：SpaceX要台供應商生產轉海外 因地緣政治考量

相關新聞

美大廠去中化 京鼎、瑞耘、帆宣等半導體設備廠將迎轉單

美國總統大選選情激烈，但兩黨對打壓中國大陸半導體都有共識，美國半導體巨頭更已展開新一波「去中化」。華爾街日報報導，應材、...

鴻海營收報喜 寫最旺10月…樂觀Q4寫年季雙增佳績

鴻海昨（5）日公布10月合併營收8,048.47億元，為歷年最旺的10月，並且是歷史次高，月增9.8%，年增8.59%；...

大立光10月營收微增 本月看淡

大立光昨（5）日公布10月合併營收65.47億元，月增0.35%，為近五年同期最佳，年增4%，符合預期。大立光表示，由於...

野村下修明年iPhone出貨

蘋果受大中華市場銷售疲軟衝擊，近來股價表現疲弱。野村證券在最新釋出的「亞洲蘋果供應鏈」報告中，下修明年iPhone出貨量...

美去中化效應 半導體設備鏈…強攻非陸

因應地緣政治，台灣半導體設備鏈業者積極強化非大陸布局作業。半導體設備代工業者京鼎泰國新廠將在明年開出產能，帆宣、翔名及瑞...

國發會斥資120億元 台南設AI資料中心

國發會副主委詹方冠昨（5）日表示，為提升台灣在AI方面競爭力，希望AI能成為繼半導體、伺服器後另一個重要領域，政府已經規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。