美大廠去中化 京鼎、瑞耘、帆宣等半導體設備廠將迎轉單

美國總統大選選情激烈，但兩黨對打壓中國大陸半導體都有共識，美國半導體巨頭更已展開新一波「去中化」。華爾街日報報導，應材、科林研發等美國半導體設備大廠正擴大要求供應鏈落實去中化，否則可能喪失這些大廠供應商的資格。

法人指出，美企巨頭去中化趨勢下，京鼎（3413）、瑞耘（6532）、帆宣（6196）、翔名（8091）等台灣半導體相關設備廠將迎來轉單。

業界觀察，台灣半導體設備供應鏈在美國兩黨共識打壓中國半導體下，成為少數不受大選選情影響的族群，持續受惠去中化趨勢。

華爾街日報報導，應材和科林研發等美國半導體設備製造商已口頭通知供應商，須找到某些替代零組件，取代中國供應的材料，否則可能喪失供應商的資格，但未納入任何正式的供應商指示或合約中。

紐約州半導體製程設備製造商Veeco也向供應商發出書面通知，要求立即停止向新的中國供應商採購，並在2025年底前逐步停止和現有中國供應商合作。

科林研發表示，會配合美國對晶片製造供應鏈企業的出口管制規定。應材則說，正在物色零組件的替代來源，以確保供應無虞。

美國半導體設備巨頭紛紛表態要落實去中化，為台灣半導體設備相關廠商提供轉單契機。京鼎產品線包含半導體晶圓製程設備製造服務、半導體製程相關能源設備製造 、關鍵製程備品耗材等，是應用材料主要協力廠之一，可望承接大客戶去中化帶來的新訂單。瑞耘、帆宣、翔名也是美國半導體設備廠協力夥伴，同步受惠。