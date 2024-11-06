快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

美大廠去中化 京鼎、瑞耘、帆宣等半導體設備廠將迎轉單

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中李珣瑛／綜合報導
美國總統大選選情激烈，但兩黨對打壓中國大陸半導體都有共識，美國半導體巨頭更已展開新一波「去中化」。 路透
美國總統大選選情激烈，但兩黨對打壓中國大陸半導體都有共識，美國半導體巨頭更已展開新一波「去中化」。 路透

美國總統大選選情激烈，但兩黨對打壓中國大陸半導體都有共識，美國半導體巨頭更已展開新一波「去中化」。華爾街日報報導，應材、科林研發等美國半導體設備大廠正擴大要求供應鏈落實去中化，否則可能喪失這些大廠供應商的資格。

法人指出，美企巨頭去中化趨勢下，京鼎（3413）、瑞耘（6532）、帆宣（6196）、翔名（8091）等台灣半導體相關設備廠將迎來轉單。

業界觀察，台灣半導體設備供應鏈在美國兩黨共識打壓中國半導體下，成為少數不受大選選情影響的族群，持續受惠去中化趨勢。

華爾街日報報導，應材和科林研發等美國半導體設備製造商已口頭通知供應商，須找到某些替代零組件，取代中國供應的材料，否則可能喪失供應商的資格，但未納入任何正式的供應商指示或合約中。

紐約州半導體製程設備製造商Veeco也向供應商發出書面通知，要求立即停止向新的中國供應商採購，並在2025年底前逐步停止和現有中國供應商合作。

科林研發表示，會配合美國對晶片製造供應鏈企業的出口管制規定。應材則說，正在物色零組件的替代來源，以確保供應無虞。

美國半導體設備巨頭紛紛表態要落實去中化，為台灣半導體設備相關廠商提供轉單契機。京鼎產品線包含半導體晶圓製程設備製造服務、半導體製程相關能源設備製造 、關鍵製程備品耗材等，是應用材料主要協力廠之一，可望承接大客戶去中化帶來的新訂單。瑞耘、帆宣、翔名也是美國半導體設備廠協力夥伴，同步受惠。

半導體 美國

延伸閱讀

美國總統大選牽動國會 參眾兩院勢力版圖可能反轉

美國大選當前北韓連射七彈 金與正強調正當理由

賀錦麗與川普選前之夜最後拉票 結束歷史性競選活動

川普若重返白宮 星學者：美國與東南亞關係可能趨冷淡

相關新聞

美大廠去中化 京鼎、瑞耘、帆宣等半導體設備廠將迎轉單

美國總統大選選情激烈，但兩黨對打壓中國大陸半導體都有共識，美國半導體巨頭更已展開新一波「去中化」。華爾街日報報導，應材、...

鴻海營收報喜 寫最旺10月…樂觀Q4寫年季雙增佳績

鴻海昨（5）日公布10月合併營收8,048.47億元，為歷年最旺的10月，並且是歷史次高，月增9.8%，年增8.59%；...

大立光10月營收微增 本月看淡

大立光昨（5）日公布10月合併營收65.47億元，月增0.35%，為近五年同期最佳，年增4%，符合預期。大立光表示，由於...

野村下修明年iPhone出貨

蘋果受大中華市場銷售疲軟衝擊，近來股價表現疲弱。野村證券在最新釋出的「亞洲蘋果供應鏈」報告中，下修明年iPhone出貨量...

美去中化效應 半導體設備鏈…強攻非陸

因應地緣政治，台灣半導體設備鏈業者積極強化非大陸布局作業。半導體設備代工業者京鼎泰國新廠將在明年開出產能，帆宣、翔名及瑞...

國發會斥資120億元 台南設AI資料中心

國發會副主委詹方冠昨（5）日表示，為提升台灣在AI方面競爭力，希望AI能成為繼半導體、伺服器後另一個重要領域，政府已經規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。