會計師辭任、內控不確定 美超微財報風波…面臨下市

美國AI伺服器大廠美超微（Super Micro）預定5日美股盤後公布上季財報，在公司面臨會計師辭任、又必須在16日繳交去年度年報、否則將遭下市之際，外界可能更關注執行長梁見後與主要供應商之間的家族關係，還有下市風險。

美超微10月表示，每季出貨10萬組繪圖處理器（GPU），應能使上季成長維持一年前的高水準，但分析師指出，在美超微的會計和內控都出現不確定性下，財務數字已沒那麼重要。

美國司法部之前傳出正在調查美超微的會計行為，稽核美超微財報的會計師事務所安永也在10月底辭任，且美超微在延後呈交止於6月底的去年度10-K年報後，必須要在16日前上傳，或向那斯達克股票交易所提出計畫，以符合上市規定。

Wedbush分析師布萊森認為，安永辭任的決定、美超微提交10K年報的能力、以及司法部調查的傳聞，重要性將高於該公司的財報和財測。他說：「現在美超微要保持上市地位，似乎是場艱苦硬仗」。

會計業專家麥肯納說，安永的憂慮可能與關係人交易有關，審計者「必須全盤了解該公司活動」，包括「什麼是關係人交易？」梁見後的夫人劉秋菊是美超微董事；梁見後的兩個弟弟在台灣經營公司，生產伺服器機殼、電源供應器、及其他關鍵零組件，並供應給美超微。

美超微最後一份經過審計的財報是在1~3月當季，內容提到美超微與關係人的交易，包括大訊科技和肯微科技。梁見後胞弟梁見發是大訊董事長，另一個弟弟梁見達是肯微董事長，也是彼此公司的董事成員。和美超微做生意，占大訊和肯微大部分的淨銷售。

知名作空機構興登堡研究公司在8月提出報告指控，美超微的關係人交易超過揭露範圍。



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