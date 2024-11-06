快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

美超微風暴 台廠有望獲轉單效益

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

分析師指出，美超微風暴可能為戴爾帶來轉單效益。台廠則「幾家歡樂幾家愁」，媒體報導，輝達已把部分要給美超微的訂單轉給技嘉（2376）、華擎（3515）；英業達（2356）原有望透過轉投資ZT Systems分一杯羹，但超微日前宣布斥資49億美元收購ZT全數股權，英業達ZT持股全賣給超微，斷絕了關係，轉單效益隨之落空。

美超微身陷財報疑雲遭安永會計師事務所切割，股價因而暴跌，今年漲幅全數回吐之餘，市場關注輝達伺服器供應鏈挪移效應。

媒體報導，以2024年輝達AI伺服器HGX／DGX出貨市占率來看，美超微以16%居第三、隨著美超微出狀況，這16%份額應該會被其他廠商瓜分。

綜合外媒報導，輝達可能會把部份訂單轉給戴爾，台廠則可能轉給技嘉、華擎等。ZT在相關市場也頗具份量，英業達原有望透過轉投資ZT分一杯羹，但超微日前宣布斥資49億美元收購ZT全數股權，英業達把原有ZT股票全賣給超微，切斷了連帶關係，英業達此次美超微風暴可能的轉單效益恐隨之落空。

Melius研究公司分析師瑞茨4日發布報告指出：「毫無疑問，美超微不僅是戴爾的競爭對手，且是人工智慧伺服器領域的主要競爭者。」

英業達 超微

延伸閱讀

史上首見！AMD資料中心營收超車英特爾 20年情勢大轉變

輝達新晶片催速 鴻海、廣達補

世芯訂單爆發 大摩按讚

美超微早盤暴跌24％ 因會計師事務所辭任稱「對透明度有疑慮」

相關新聞

美大廠去中化 京鼎、瑞耘、帆宣等半導體設備廠將迎轉單

美國總統大選選情激烈，但兩黨對打壓中國大陸半導體都有共識，美國半導體巨頭更已展開新一波「去中化」。華爾街日報報導，應材、...

鴻海營收報喜 寫最旺10月…樂觀Q4寫年季雙增佳績

鴻海昨（5）日公布10月合併營收8,048.47億元，為歷年最旺的10月，並且是歷史次高，月增9.8%，年增8.59%；...

大立光10月營收微增 本月看淡

大立光昨（5）日公布10月合併營收65.47億元，月增0.35%，為近五年同期最佳，年增4%，符合預期。大立光表示，由於...

野村下修明年iPhone出貨

蘋果受大中華市場銷售疲軟衝擊，近來股價表現疲弱。野村證券在最新釋出的「亞洲蘋果供應鏈」報告中，下修明年iPhone出貨量...

美去中化效應 半導體設備鏈…強攻非陸

因應地緣政治，台灣半導體設備鏈業者積極強化非大陸布局作業。半導體設備代工業者京鼎泰國新廠將在明年開出產能，帆宣、翔名及瑞...

國發會斥資120億元 台南設AI資料中心

國發會副主委詹方冠昨（5）日表示，為提升台灣在AI方面競爭力，希望AI能成為繼半導體、伺服器後另一個重要領域，政府已經規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。