美超微風暴 台廠有望獲轉單效益

分析師指出，美超微風暴可能為戴爾帶來轉單效益。台廠則「幾家歡樂幾家愁」，媒體報導，輝達已把部分要給美超微的訂單轉給技嘉（2376）、華擎（3515）；英業達（2356）原有望透過轉投資ZT Systems分一杯羹，但超微日前宣布斥資49億美元收購ZT全數股權，英業達ZT持股全賣給超微，斷絕了關係，轉單效益隨之落空。

美超微身陷財報疑雲遭安永會計師事務所切割，股價因而暴跌，今年漲幅全數回吐之餘，市場關注輝達伺服器供應鏈挪移效應。

媒體報導，以2024年輝達AI伺服器HGX／DGX出貨市占率來看，美超微以16%居第三、隨著美超微出狀況，這16%份額應該會被其他廠商瓜分。

綜合外媒報導，輝達可能會把部份訂單轉給戴爾，台廠則可能轉給技嘉、華擎等。ZT在相關市場也頗具份量，英業達原有望透過轉投資ZT分一杯羹，但超微日前宣布斥資49億美元收購ZT全數股權，英業達把原有ZT股票全賣給超微，切斷了連帶關係，英業達此次美超微風暴可能的轉單效益恐隨之落空。

Melius研究公司分析師瑞茨4日發布報告指出：「毫無疑問，美超微不僅是戴爾的競爭對手，且是人工智慧伺服器領域的主要競爭者。」