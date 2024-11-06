快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

國發會斥資120億元 台南設AI資料中心

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

國發會副主委詹方冠昨（5）日表示，為提升台灣在AI方面競爭力，希望AI能成為繼半導體、伺服器後另一個重要領域，政府已經規劃相關政策規劃，包括斥資120億元在台南建置AI資料中心、預計四年內培訓約20萬名AI人才，也規劃將AI投入防衛領域之中，並期待公私部門合作，強化台灣AI體系。

台杉投資昨日舉辦「前瞻AI Agents，顛覆未來想像」論壇，詹方冠出席致詞並說明政府推動AI相關政策。

詹方冠表示，AI Agents現在是新興生成式AI非常重要的關鍵，更將重塑全球未來，AI發展極為快速，在一年內已達成1兆美元產值的規模。

同時，許多新創產業也因為AI出現而大量增長，吸引相關投資成長約30%。他強調，政府已規劃相關政策，持續強化AI生態系。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，生成式AI在全球掀起前所未有的產業變革，台灣擁有強大的半導體產業，為AI發展添加柴火，顯示在這場全球AI競賽中，台灣已擁有得天獨厚優勢。

翁嘉盛表示，隨著政府將AI列為「五大信賴產業」之一，數位發展部更獲國發會百億銀彈挹注台灣AI生態系，推動生成式AI技術與應用落地。

面對AI Agents技術成為各產業競逐的焦點，相信在結合台灣的產業優勢下，可望實現軟硬整合，並加速台灣產業的升級與轉型。

翁嘉盛指出，面對AI Agents浪潮興起，也加速各產業推動AI Agents商業化的進程，進而帶動AI Agents新創萌芽。相較於現今AI模型需仰賴人類下指示後，才能生成文本、影音等任務，AI Agents則讓AI代表人類自主執行任務、做出決策並與環境互動，讓AI從輔助工具進化為具有高階思維的工作系統。

研調機構Gartner指出，在AI獲得制定計畫與自主能力後，將推進其自動化和工作場所的生產力，從而大幅提升AI的可用性與靈活度。因此，雖目前僅有不到1%的企業軟體有包含AI Agents應用，但到2028年將暴增至33%，AI Agents將是生成式AI發展的新藍海。

AI 半導體

延伸閱讀

全球首枚木製衛星升空 助人類探索太空生活

美大選後有無因應對策？卓榮泰：美台一定持續發展

證交所、國發會 進擊星國

國發會將協助成立產業控股公司 業者籲設300億元基金

相關新聞

美大廠去中化 京鼎、瑞耘、帆宣等半導體設備廠將迎轉單

美國總統大選選情激烈，但兩黨對打壓中國大陸半導體都有共識，美國半導體巨頭更已展開新一波「去中化」。華爾街日報報導，應材、...

鴻海營收報喜 寫最旺10月…樂觀Q4寫年季雙增佳績

鴻海昨（5）日公布10月合併營收8,048.47億元，為歷年最旺的10月，並且是歷史次高，月增9.8%，年增8.59%；...

大立光10月營收微增 本月看淡

大立光昨（5）日公布10月合併營收65.47億元，月增0.35%，為近五年同期最佳，年增4%，符合預期。大立光表示，由於...

野村下修明年iPhone出貨

蘋果受大中華市場銷售疲軟衝擊，近來股價表現疲弱。野村證券在最新釋出的「亞洲蘋果供應鏈」報告中，下修明年iPhone出貨量...

美去中化效應 半導體設備鏈…強攻非陸

因應地緣政治，台灣半導體設備鏈業者積極強化非大陸布局作業。半導體設備代工業者京鼎泰國新廠將在明年開出產能，帆宣、翔名及瑞...

國發會斥資120億元 台南設AI資料中心

國發會副主委詹方冠昨（5）日表示，為提升台灣在AI方面競爭力，希望AI能成為繼半導體、伺服器後另一個重要領域，政府已經規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。