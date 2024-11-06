國發會斥資120億元 台南設AI資料中心

國發會副主委詹方冠昨（5）日表示，為提升台灣在AI方面競爭力，希望AI能成為繼半導體、伺服器後另一個重要領域，政府已經規劃相關政策規劃，包括斥資120億元在台南建置AI資料中心、預計四年內培訓約20萬名AI人才，也規劃將AI投入防衛領域之中，並期待公私部門合作，強化台灣AI體系。

台杉投資昨日舉辦「前瞻AI Agents，顛覆未來想像」論壇，詹方冠出席致詞並說明政府推動AI相關政策。

詹方冠表示，AI Agents現在是新興生成式AI非常重要的關鍵，更將重塑全球未來，AI發展極為快速，在一年內已達成1兆美元產值的規模。

同時，許多新創產業也因為AI出現而大量增長，吸引相關投資成長約30%。他強調，政府已規劃相關政策，持續強化AI生態系。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，生成式AI在全球掀起前所未有的產業變革，台灣擁有強大的半導體產業，為AI發展添加柴火，顯示在這場全球AI競賽中，台灣已擁有得天獨厚優勢。

翁嘉盛表示，隨著政府將AI列為「五大信賴產業」之一，數位發展部更獲國發會百億銀彈挹注台灣AI生態系，推動生成式AI技術與應用落地。

面對AI Agents技術成為各產業競逐的焦點，相信在結合台灣的產業優勢下，可望實現軟硬整合，並加速台灣產業的升級與轉型。

翁嘉盛指出，面對AI Agents浪潮興起，也加速各產業推動AI Agents商業化的進程，進而帶動AI Agents新創萌芽。相較於現今AI模型需仰賴人類下指示後，才能生成文本、影音等任務，AI Agents則讓AI代表人類自主執行任務、做出決策並與環境互動，讓AI從輔助工具進化為具有高階思維的工作系統。

研調機構Gartner指出，在AI獲得制定計畫與自主能力後，將推進其自動化和工作場所的生產力，從而大幅提升AI的可用性與靈活度。因此，雖目前僅有不到1%的企業軟體有包含AI Agents應用，但到2028年將暴增至33%，AI Agents將是生成式AI發展的新藍海。