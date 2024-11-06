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大立光10月營收微增 本月看淡

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（5）日公布10月合併營收65.47億元，月增0.35%，為近五年同期最佳，年增4%，符合預期。大立光表示，由於客戶調整訂單，預估11月拉貨動能較10月明顯下滑。

大立光累計前十月合併營收477.94億元，年增28%。大立光昨天股價收2,320元，下跌20元，三大法人同步賣超。

大立光為蘋果iPhone鏡頭主力供應商，受惠iPhone 16系列新機拉貨，6月過後營收一路上衝，8月站上70.18億元歷史新高後開始反轉向下。

大立光董事長林恩平看淡後市，坦言第4季需求狀況變得不好，主要因客戶有下修訂單，且「幅度滿大的」，11月拉貨將明顯下滑。

大立光預期，本季出貨動能較上季差一點，為維持產能利用率，已與客戶談好價格先預先生產（Prebuild）明年的機種，因此本季產能利用率和上季差不多。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，其展望被視為觀察全球手機市場榮枯的重要風向球。外界解讀，預先生產過去多落於上半年第1季或第2季傳統淡季，將下半年要出貨的新機先做起來，此次大立光罕見在第4季提前生產，顯見整體手機市場需求疲弱，下半年蘋果iPhone等新機實際拉貨狀況不如預期。

大立光 手機鏡頭

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