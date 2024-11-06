野村下修明年iPhone出貨

蘋果受大中華市場銷售疲軟衝擊，近來股價表現疲弱。野村證券在最新釋出的「亞洲蘋果供應鏈」報告中，下修明年iPhone出貨量至2.25億支，降幅約6.25%。

即便iPhone銷售看淡，野村仍將大立光（3008）列為台廠首選，並預期鴻海（2317）、臻鼎-KY（4958）等也都因蘋果後續將推出新品而受惠。

野村科技產業分析師李佳伶指出，蘋果本季展望平淡，主因iPhone 16系列似乎在前期需求集中、低階機款需求疲弱，以及舊機型如iPhone 13、iPhone 14和iPhone 15需求下滑更為明顯有關。而iPad和Mac系列因為新產品推出，預期表現較佳。

李佳伶預估，今年iPhone整體出貨量約2.24億支，年減3%；2025年出貨量則由原先預估的2.4億支調降至2.25億支，降幅約6.25%，主因可能與iPhone 16系列需求弱於預期有關。

她指出，儘管目前iPhone 16系列低階機型需求疲弱，蘋果正積極加速布局AI智能產品，2025下半年將推出iPhone SE 4和iPhone 17系列，預期將帶動銷售成長，特別是AI技術的加持下，有望帶動一波換機潮。

儘管短期內需求面臨壓力，野村仍對AI帶動的換機需求樂觀，並預期未來幾年蘋果將推出更多創新產品，如超薄iPhone、折疊iPhone，及具備AI功能的AirPods等，新產品有望拓展AI應用領域，加強蘋果在競爭市場中的優勢。

在台灣蘋果供應鏈中，大立光因在蘋果相機鏡頭的領先地位，及相對具吸引力的估值，被野村視為首選標的。此外，鴻海、臻鼎-KY等有望從未來iPhone銷售增長中受益，尤其隨著AI技術推動下，製造與組裝技術將成為重要優勢，後市可期。