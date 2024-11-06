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連六季突破16% 佳世達毛利率 20年新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達（2352）昨（5）日舉行董事會通過今年第3季財報，由於產品組合持續優化，營業毛利率達16.8%，已連續六季突破16%，再創20年新高，單季營業淨利率2.5%，是連續三季成長，第3季每股純益達0.54元，累計今年前三季每股純益1元。

佳世達將於今天舉行法人說明會，詳細說明第3季營運結果與第4季展望。

佳世達第3季營收和獲利皆比第2季成長。合併營收508億元，較第2季成長2%；營業毛利85.12億元，季增2%；營業毛利率16.8%，連續六個季度在16%以上；營業淨利12.45億元，季增5%；歸屬於母公司淨利10.53億元，季增59%，E每股純益0.54元。

佳世達昨天也公布10月營收為180.07億元，年增5.6%，月增1.9%。

佳世達 營收

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