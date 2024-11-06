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TV面板報價 連二月止穩 友達、群創淡季吃補

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
面板雙虎友達、群創。 聯合報系資料照
面板雙虎友達、群創。 聯合報系資料照

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布11月上旬面板報價，大尺寸電視面板連二月持平止穩，集邦研究副總范博毓表示，大陸「以舊換新」補貼政策發威，有效帶動電視銷售升溫，讓11月電視面板報價有撐，後續不排除特定尺寸漲價的可能，為友達群創本季營運注入暖流。

友達（2409）董事長彭双浪日前在法說會表示，第4季進入傳統淡季，但在大陸「以舊換新」政策刺激電視消費下，估友達面板事業營收與去年同期相當。智慧移動與垂直場域兩類事業，也會受到總體經濟和季節性需求的影響，相較面板穩定很多。展望2025年，在同業「按需生產」與商用機種回溫及預期換機潮帶動下，對明年產業供需相對樂觀。

友達總經理柯富仁則指出，友達的智慧移動和垂直場域兩大事業本季訂單能見度相對較高且營收穩定，會減少面板季節性衰退帶來的影響。他指出，智慧移動及垂直場域2025年在訂單及新開案掌握度及能見度均優，加上面板供需趨於健康，預期友達明年營運持續成長。

時序進入面板傳統淡季，群創預期，大陸「以舊換新」消費補貼政策有助支撐電視整機需求，電視面板價格可望持穩。群創將持續「按需生產」策略，因應市場變化彈性動態調整產品組合、提高生產效率。同時透過致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

群創預估，第4季大尺寸面板出貨量季減7%至9%，平均售價（ASP）季減3%以內；中小尺寸面板出貨量將季增17%至19%。

友達 群創 電視面板

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