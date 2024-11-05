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神盾與韓國IC設計業者ASICLAND 簽署戰略合作協議

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

神盾（6462）集團於5日宣布，與韓國IC設計公司ASICLAND簽署戰略合作協議，雙方將合作開發 AI HPC 伺服器Chiplet 晶片設計，專注於高端資料中心市場。

神盾指出，雙方首先將合作開發IO Die，使用神盾的UCIe、LPDDR5 等 IP，而ASICLAND 的 ASIC晶片設計及台積電（2330）7奈米工藝，加上安國的 CoWoS 先進封裝技術，提供完整的 IO Chiplet 先進方案。

同時，神盾表示，透過雙方技術協作，可進一步提升全球競爭優勢，並將先聚焦於韓國市場，未來則計畫拓展至國際市場。

ASICLAND成立於2016年，是在韓國上市的IC設計公司。

IC設計 神盾

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