AI Fund 吳恩達：AI 將改變企業創新周期

生成式AI技術的快速演進引發全球關注，AI Agents（代理式AI、AI代理）被視為生成式AI的未來關鍵應用。AI Fund共同管理合夥人吳恩達（Andrew Ng）今天表示，未來代理式AI將改變企業營運模式，在AI發展趨勢上，吳恩達指出，應用的普及是AI成功的關鍵。他看好隨著AI技術的發展，企業可以利用AI發展多種產品原型、縮短企業創新周期，快速推動原型設計，改變企業創新模式，企業要更好的管理資料，利用AI技術提升運營效率和創新能力。

吳恩達今日參加國家發展委員會指導，台杉投資與全球最大雲端服務提供者Amazon Web Services（AWS）共同策畫的「前瞻 AI Agents ，顛覆未來想像」論壇。吳恩達主導的AI Fund前幾日才宣布，在台灣成立亞洲營運中心，與投資合作的企業共同協助AI新創，拓展生態圈。

相較於現今AI模型需仰賴人類下指示後才生成文本、影音等任務，代理式AI讓AI自主執行任務、做出決策並與環境互動，從輔助工具進化為具有高階思維的工作系統。研調機構Gartner指出，在AI獲得制定計畫與自主能力後，將推進其自動化和工作場所的生產力，從而大幅提昇AI的可用性與靈活度。因此，雖然目前僅有不到1%的企業軟體有包含AI Agents應用，但到 2028 年將暴增至 33%，在在顯示出AI Agents是生成式AI發展的新藍海。

吳恩達先前就表示，AI未來就像電力，廣泛應用在一般領域中，改變各行業營運的方式。AI目前底層的半導體基礎建設和大語言業者積極發展，但AI應用層的多元發展，是帶動AI普及的關鍵。

吳恩達分享五大影響台灣產業的AI 趨勢，包括代理式AI將來要處理更多的文字，需要更快速、更便宜的token生成技術，是台灣半導體產業的機會。第二，企業已經透過生成式AI開發原型產品，企業可以做更多的應用，改變創新方式，縮短企業創新週期。第三，現在AI處理大量文字資料，未來已經趨向圖像分析的技術，會有更多視覺AI領域的應用，台灣企業可以掌握影像處理的優勢。第四，AI算力成本高，將影響資料未來傳遞的方式，當資料重力下降，將帶動跨國的AI應用。第五，企業要關注資料工程，包括非結構化資料（文字、圖像）的管理，才能夠更好的使用AI技術。