聯發科擴大在地採購 前三季已達2000億元

聯發科（2454）共同營運長顧大為5日表示，為將經濟發展成果留給給台灣在地居民，也減少物料運輸生產的碳排，聯發科2023年全年在地採購金額超過1,700億元，今年前三季累計金額已達2,000億元。

談及AI市況，顧大為表示，AI是產業重要的成長動力，聯發科第四代旗艦天璣9400已上市，獲中國大陸手機品牌廠小米、OPPO、vivo採用，透過一鍵AI達成多項應用，將手機變成用戶的「眼睛」和「大腦」。

顧大為也說，因應運算將在雲端和邊緣協作，聯發科也積極著墨客製化晶片（ASIC）市場，瞄準2028年全球規模達450億美元的ASIC市場，這是聯發科未來營運成長很大的機會。

聯發科「智在家鄉」數位社會創新競賽今年邁入第七屆，5日舉行頒獎典禮。本屆首度邀請供應鏈夥伴日月光（ASE）、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）共同參與，擴大社會影響力，吸引共362組隊伍參賽，其中20組團隊入圍決賽，由北醫駐美代表獲得百萬首獎，並同時獲Cadence AI環境永續獎。

顧大為表示，智在家鄉舉辦七年以來，共收到超過2,500個改善家鄉的科技創新提案，來自全台灣高達336個的鄉鎮市區，涵蓋率超過91%，過去六年共有超過四成的歷屆入選團隊，在賽事後持續運作或已登記立案，在社會上持續發揮正面影響力。

顧大為舉例，2019年一支團隊創立「聽見AED」系統，結合警報器、全台119指揮中心和志願者網絡，幫助在關鍵急救時刻挽救生命，2022年起，已有超過1.3萬名志願者加入，推播1,188件急救案件，拯救12名OHCA患者的生命。

顧大為說，2021年的團隊整合醫療輔具資訊，為肌少症患者提供智慧復健療程服務，目前已與多家醫療照護機構簽署MOU。

除了智在家鄉，顧大為指出，聯發科也透過積極投入在地實踐、公司治理及綠色營運，發揮社會影響力，今年已簽署太陽能購電合約，2025年起每年導入5,000萬度綠電，目標2030年全球集團辦公室電力100%使用再生能源，朝2050年淨零排放邁進。

聯發科今年針對入圍的團隊，提供聯發科「達哥」生成式AI服務平台供使用，本屆入圍團隊將近半數採用AI，協助資料判讀與內容生成。