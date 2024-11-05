仁寶最新「多軌道衛星通信解方」12月TASTI揭曉 搶2商機
代工大廠仁寶（2324）近年積極布局衛星通信應用市場，並於12月初將率隊前進高雄展覽館，參加「台灣太空國際年會TASTI」，團隊也將在現場展出最新的「多軌道衛星通信解決方案」。仁寶5日透露，該全新智慧解決方案，除憑藉NTN衛星的連接、搭載LoRa集成，還有來自SATCOM生態系統合作夥伴的助力，也讓這套全新解方，無論是「無人機」還是「USV」的產品全都適用，也有助提升團隊的市場占有率。
據悉，2024台灣太空國際年會將於11月30日至12月4日在高雄展覽館盛大登場，而今年為創辦以來的第二屆，將以「Link the World through Space」作為年會主題，希望透過低軌通訊衛星技術，將世界各地無縫串接，不僅促進全球訊息交流和技術共享，還加強各國之間的太空合作，共創雙贏。以此也吸引與邀請世界各地專家學者和企業家參與，分享太空科技領域的最新趨勢、研究成果、技術創新和商業實踐經驗。
台系電子代工大廠中又以仁寶布局衛星、通訊領域最深，不僅長期投入、開發出各式應用技術外，也接連推出一系列物聯網、智能裝置和連接性領域創新解決方案，面對「台灣太空國際年會」的到來，仁寶也絕對不會錯過；事實上，仁寶團隊自2018年起就已投入5G技術研發，2020年開始推出多項5G智慧應用解決方案，包括：5G O-RAN，5G小基站、5G通訊模組、5G無線網路分享器以及5G智慧穿戴裝置、衛星用戶終端設備、物聯網解決方案等，全場域皆可支援的完整產品組合，逐步推升其在5G應用領域的領導地位。
仁寶早在2022年就已提前進駐高雄亞灣區，並在高雄市前鎮區總圖隔壁的承億酒店大樓的五樓設立「5G AIoT研發中心」，也因此仁寶也可以說是最早進駐「高雄亞灣區」的電子五哥大廠，而該研發中心專攻5G XR等垂直應用開發，在培育5G科技人才、建造5G應用場域的同時，也提供在地新創產業優良發展環境，進而帶動創新垂直應用的快速發展，推動產學交流平台，與市府聯手打造5G智慧城市，一起邁向國際。
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