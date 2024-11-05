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聯發科「智在家鄉」首獎揭曉 「北醫駐美代表」團隊獲百萬

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮，「北醫駐美代表」獲得百萬首獎，由聯發科技共同營運長顧大為（右）頒獎。記者胡經周／攝影
第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮，「北醫駐美代表」獲得百萬首獎，由聯發科技共同營運長顧大為（右）頒獎。記者胡經周／攝影

第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮。本屆賽事首度邀請供應鏈夥伴日月光(ASE)、安謀(Arm)、益華電腦(Cadence)共同參與，擴大社會影響力，吸引全台各縣市共362組隊伍參賽，其中20組團隊入圍決賽，今日由協助澎湖縣七美鄉兒童的「北醫駐美代表」團隊獲得百萬首獎，並同時獲得Cadence AI環境永續獎。

聯發科技共同營運長顧大為表示，聯發科技智在家鄉舉辦七年以來，共收到超過2,500 個改善家鄉的科技創新提案，來自全台灣高達336個的鄉鎮市區，涵蓋率超過91%。 過去六年，聯發科技透過智在家鄉與參賽團隊，將科技創新串聯到全台各個角落，超過四成的歷屆入選團隊在賽事後持續運作或已登記立案，在社會上持續發揮正面影響力。今年的第七屆智在家鄉特別邀請供應鏈夥伴日月光(ASE)、安謀(Arm)、益華電腦(Cadence )共襄盛舉，除了新增企業獎的獎項，供應鏈夥伴們更與聯發科技一同積極投入賽事，並加深對參賽團隊的輔導，為賽事注入新動力。

第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮，聯發科技共同營運長顧大為（中）與共同參與的供應鏈夥伴合影。記者胡經周／攝影
第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮，聯發科技共同營運長顧大為（中）與共同參與的供應鏈夥伴合影。記者胡經周／攝影
第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮，聯發科技共同營運長顧大為出席致詞。記者胡經周／攝影
第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮，聯發科技共同營運長顧大為出席致詞。記者胡經周／攝影
第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮，「北醫駐美代表」獲得百萬首獎。記者胡經周／攝影
第七屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮，「北醫駐美代表」獲得百萬首獎。記者胡經周／攝影

Arm 日月光 聯發科

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