集邦：電視面板11月報價有撐 IT 面板價格有壓

集邦科技5日公布11月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，11月的電視面板報價有撐；IT面板價格則有跌價壓力。

TrendForce研究副總范博毓表示，11月電視面板需求仍維持在相對熱絡的水準，小尺寸面板32吋與43吋在新興市場需求不差，大尺寸面板包括75吋與85吋受惠於中國大陸以舊換新補貼政策的刺激，需求明顯上揚，加上品牌在十一長假促銷後，提前啟動雙十一促銷檔期，維持市場熱度不墜的情況下，預期電視面板價格可望獲得支撐。目前預期11月份電視面板價格仍可全面維持持平態勢，且部分面板廠在需求好轉的狀況下，不排除將針對需求較好的特定尺寸提出漲價想法。

至於監視器（MNT）面板價格在10月份跌幅開始擴大下，面板廠壓力遽增，不過因為進入11月份後，需求仍處於淡季，因此跌價壓力仍在，但跌幅有機會不再擴大，可望維持與10月相當的跌勢。

范博毓指出，這主要是因為近期TV面板需求轉好，價格走勢已趨穩，甚至不排除有漲價機會下，MNT面板價格也有機會受惠而逐步趨向穩定。加上明年農曆新年落於1月份，不排除部分品牌客戶將於12月份提前備貨，也可望稍稍改善需求。以11月份的MNT面板價格來看，Open Cell面板價格跌幅約0.2~0.3美元，而面板模組價格跌幅，21.5吋預計下跌0.1美元，23.8吋與27吋預計將下跌0.2美元。

他說，NB面板需求雖然進入淡季，但在部分品牌客戶於年底前積極衝刺數量下，對面板的拉貨動能仍維持在一定水位，因此少部分面板廠在10月份為了爭取客戶訂單，率先在部分面板價格上作微幅退讓。進入11月份後，在需求仍稍有支撐下，預期面板廠對面板價格的態度將更為軟化，整體面板價格可能會出現更為明顯的跌勢。目前預期11月份NB面板價格，TN面板因為供應較少，價格較低，因此仍可維持持平態勢，但IPS面板價格可能將全面下跌0.1美元。