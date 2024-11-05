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英業達「虛擬藝人」米拉亮相 以6金曲致敬CoCo李玟
代工大廠英業達（2356）攜手群真團隊負責人、台灣金牌音樂製作人陳子鴻，雙方傾力打造的「虛擬藝人」米拉於5日在英業達虛實元邦平臺上熱力開唱，而能歌善舞的她首次亮相就帶來足足六首的精彩歌曲，曲風從動感十足的舞曲，一路到能觸動心弦的情歌，全都完美駕馭，而米拉在短短的半小時內，也連換五套衣服，滿滿誠意也令粉絲大喊「滿足」！
據悉，作為一名「虛擬藝人」的米拉，5日首次演出不僅是音樂的盛宴，開場便以一套充滿拉丁風情的動感套裝現身，她除了向參與演唱會的粉絲們熱情互動，也用她動聽的歌聲溫暖聽眾們的心，而隨著越來越多的聽眾湧入，她也接連帶來包括《沿海地帶》、《帥哥粉碎機》、《你在我心上》等各種不同曲風的歌曲，她悅耳的歌聲也瞬間圈粉無數。
面對難得的機會，米拉也特地於演唱會的尾聲，以輕快的舞曲作為背景，帶來一段完整的舞蹈，並以此致敬自己心中最為崇拜的偶像、歌手COCO李玟，令屏幕外的眾多粉絲感動不已。事實上，這次演出是由英業達攜手音樂才子陳子鴻，從頭開始打造的一種全新展演模式，而歌手米拉從人物發想、刻劃到 3D 建模，每一步驟都是由陳子鴻老師親自上陣監督，因此每個細節都非常值得注意。
面對如此精彩的演出，一名參與演唱會的粉絲接受《經濟日報》訪問時指出，自己認為米拉能在這麼短的時間之內，將歌唱技巧磨練到現在的高水平，已經算是蠻厲害的了，不過跟真實的人相比，在歌唱技巧上還是需要一點時間的累積，但整體而言非常令人感到驚艷。而他也分享，自己非常期待米拉在下次在服裝，以及舞台設計上，會有哪些更新的提升，能展現出跟實際的演唱會的不同。
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