助台流影視攻海外 中華電：內容為王、通路為后

中華電信表示，「內容為王、通路為后」，將持續以好內容、好通路、好商模擴大布局影視產業，攜手文策院成立的「文化內容產業基金」總額達新台幣30億元，明年首季將運作，也計劃將與各國電信業者的合作，擴大到平台面，幫助台流打入海外市場。

由文化內容策進院主辦的「2024 TCCF 創意內容大會」今天登場，中華電信連續第3年贊助，並首度舉辦「中華電信開創台流影視發布會」，展現影劇投資的成果。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，「內容為王、通路為后」，將持續以好內容、好通路、好商模3大重點擴大布局影視產業，發揮中華電信在網路層、平台層與應用層的貫穿優勢，未來將持續壯大MOD、Hami Video平台成為台灣影視內容的後盾，爭取國際合製合作與結盟，共同建立影視IP生態系。

中華電信共同出品台劇「八尺門的辯護人」及「商魂」於今年第59屆金鐘獎橫掃9項大獎，今天也宣布共同投資新作品，包含改編建中樂旗聯隊真實故事的90年代青春校園電影「進行曲」、台灣鄉野傳說改編驚悚片「黃衣小飛俠」、犯罪權謀商戰類型劇「成名在望」，以及探討青少年毒品犯罪刑偵影集「郵票與舒芙蕾」等作品。

文化部長李遠表示，台灣影視已被韓國追了20年，今年金鐘獎看得出來，已經從電視台與電視台的競爭，進展到平台的競爭，譬如中華電、台灣大和遠傳，這代表「台灣OTT時代來臨了」，有企業加入，台灣影視就能加大能量。

李遠說，台灣影視雖然晚了20年，但是總算起步，各界可以感受到這1、2年，台劇品質和數量都相當好，有預感台流在短期內要起飛。

胡學海受訪時指出，中華電信近2、3年來，投資了4部電影、11部戲劇、1部節目，總投資金額約上億元，中華電信去年已和文策院攜手成立「文化內容產業基金」，目標是促進台灣文創產業發展，計劃2025年第1季開始運作，總額30億元，中華電占比40%、文策院占30%，其餘將尋找策略性投資者，包括金融控股公司和科技媒體等，以促進文創產業的資本化和規模化。

此外，胡學海表示，中華電信也希望透過與各國國際電信業者的合作基礎，從原本網路面如漫遊等，擴展至平台面，如在地OTT平台，進而擴大台灣影視海外通路的出海口，初期鎖定亞洲市場，已在和許多業者洽談合作，明年可望有具體化成果。

而在商業模式方面，胡學海指出，中華電投資內容，也希望發揮科技和數據的力量，提升文創產品的呈現方式和消費者體驗，並透過跨產業合作，將文創產品與娛樂業等其他產業結合，創造更多商業模式。

他提到，韓國OTT市場已走向整合，中華電信會持續觀察台灣市場走向，保持開放心態以應對市場競爭，同時也積極與國際平台合作，例如中華電與Netflix有通路合作，但目前尚未進展到內容合作。