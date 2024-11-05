快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

《黑白大廚》港點女王來了！鄭智善3日快閃金門 狂掃鋼刀、高梁酒

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

聯發科「智在家鄉」頒獎 顧大為：今年在地採購逾兩千億

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
聯發科第七屆智在家鄉特別邀請供應鏈夥伴日月光（ASE）、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）共襄盛舉，並新增企業獎的獎項。記者呂俊儀／攝影
聯發科第七屆智在家鄉特別邀請供應鏈夥伴日月光（ASE）、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）共襄盛舉，並新增企業獎的獎項。記者呂俊儀／攝影

聯發科第7屆「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮。聯發科共同營運長顧大為表示，為了將經濟發展成果留給給台灣在地居民，也減少物料運輸生產的碳排，2023年全年在地採購金額超過1700億元，2024年前三季達2000億元。

第7屆智在家鄉首獎由北醫駐美代表獲得，獨得百萬獎金。另外，本屆新增企業獎項：Arm科技創新獎由「舞擺」獲得、日月光永續共融獎由「農來福行動」獲得，以及Cadence AI環境永續獎由「北醫駐美代表」奪得；其中，北醫駐美代表同時奪得首獎及企業獎。

顧大為說，聯發科智在家鄉舉辦7年以來，共收到超過2500個改善家鄉的科技創新提案，來自全台灣高達336個鄉鎮市區，涵蓋率超過91%。

他也分享2019年的團隊，開發「聽見AED」系統結合警報器、全台119指揮中心，及志願者網路，這個方案2022年起已吸引1.3萬名志願者加入、推播1188件急救案件，成功拯救12名OHCA患者生命。

過去六年，聯發科技透過智在家鄉與參賽團隊，將科技創新串聯到全台各個角落，超過四成的歷屆入選團隊在賽事後持續運作或已登記立案，在社會上持續發揮正面影響力。

今年第七屆智在家鄉特別邀請供應鏈夥伴日月光（ASE）、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）共襄盛舉，除了新增企業獎的獎項，供應鏈夥伴們更與聯發科技一同積極投入賽事，並加深對參賽團隊的輔導，為賽事注入新動力。

除了智在家鄉，顧大為指出，聯發科透過在地實踐、公司治理及綠色營運的積極投入，發揮社會影響力。尤其聯發科居半導體最前端的晶片研發設計，以綠色設計、節能減碳、供應鏈永續管理三面向推動淨零時程。

他強調，聯發科今年簽署太陽能購電合約，2025年起每年導入5000萬度綠電，目標2030年達成全球集團辦公室電力使用百分之百使用再生能源，及2050年達到溫室氣體淨零排放。

評審長吳靜吉表示，智在家鄉七年以來，見證台灣社會掌握新興科技用於解決社會問題能力與時俱進。早期團隊應用著重區塊鏈、無人機、AR/VR技術，到近期能嫻熟運用AI，以新科技為社會問題帶來嶄新解方。

北醫 聯發科

延伸閱讀

晨星創辦人梁公偉蟄伏八年後 帶領原弈力團隊化身ITH-KY再出發

00878預估配0.55元…股息沒縮水！ 年化殖利率9.7％、15號為最後買進日

聯發科董事會通過上半年每股配息29元 共計配發464億元現金股利

天璣9400導入超乎預期 聯發科上修全年營收增幅將超越16%

相關新聞

英業達「虛擬藝人」米拉亮相 以6金曲致敬CoCo李玟

代工大廠英業達（2356）攜手群真團隊負責人、台灣金牌音樂製作人陳子鴻，雙方傾力打造的「虛擬藝人」米拉於5日在英業達虛實...

恩智浦透過eIQ軟體支援擴展邊緣AI功能

恩智浦半導體（NXP）宣布在其eIQ AI和機器學習開發軟體新增兩款新工具，以便輕鬆地跨各種邊緣處理器在邊緣部署和運用人...

中華電攜國際電信、頻道及平台夥伴 開創台流出海口

中華電信（2412）5日在文化內容策進院主辦的「2024 TCCF 創意內容大會」中，舉辦「中華電信開創台流影視發布會」...

麻省理工教授看AI發展 仍有疑慮

麻省理工學院應用經濟學教授艾賽默魯（Daron Acemoglu）表明，自己並不看衰AI。

陳子鴻操刀！英業達「虛擬藝人」米拉11月5日辦出道演唱會

代工大廠英業達（2356）旗下「虛實元邦」技術的集大成之作「元宇宙平台」再傳喜訊！集團旗下元宇宙技術處近日攜手知名金牌音...

管中閔：切勿認為台積電無可取代

美國新總統即將選出，台大前校長管中閔警告，「切勿認為台灣或台積電無可取代」，美國政策可能加劇大陸經濟困境，台灣處境需要更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。