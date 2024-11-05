聯發科「智在家鄉」頒獎 顧大為：今年在地採購逾兩千億

聯發科第7屆「智在家鄉」數位社會創新競賽今公布獲獎名單並舉行頒獎典禮。聯發科共同營運長顧大為表示，為了將經濟發展成果留給給台灣在地居民，也減少物料運輸生產的碳排，2023年全年在地採購金額超過1700億元，2024年前三季達2000億元。

第7屆智在家鄉首獎由北醫駐美代表獲得，獨得百萬獎金。另外，本屆新增企業獎項：Arm科技創新獎由「舞擺」獲得、日月光永續共融獎由「農來福行動」獲得，以及Cadence AI環境永續獎由「北醫駐美代表」奪得；其中，北醫駐美代表同時奪得首獎及企業獎。

顧大為說，聯發科智在家鄉舉辦7年以來，共收到超過2500個改善家鄉的科技創新提案，來自全台灣高達336個鄉鎮市區，涵蓋率超過91%。

他也分享2019年的團隊，開發「聽見AED」系統結合警報器、全台119指揮中心，及志願者網路，這個方案2022年起已吸引1.3萬名志願者加入、推播1188件急救案件，成功拯救12名OHCA患者生命。

過去六年，聯發科技透過智在家鄉與參賽團隊，將科技創新串聯到全台各個角落，超過四成的歷屆入選團隊在賽事後持續運作或已登記立案，在社會上持續發揮正面影響力。

今年第七屆智在家鄉特別邀請供應鏈夥伴日月光（ASE）、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）共襄盛舉，除了新增企業獎的獎項，供應鏈夥伴們更與聯發科技一同積極投入賽事，並加深對參賽團隊的輔導，為賽事注入新動力。

除了智在家鄉，顧大為指出，聯發科透過在地實踐、公司治理及綠色營運的積極投入，發揮社會影響力。尤其聯發科居半導體最前端的晶片研發設計，以綠色設計、節能減碳、供應鏈永續管理三面向推動淨零時程。

他強調，聯發科今年簽署太陽能購電合約，2025年起每年導入5000萬度綠電，目標2030年達成全球集團辦公室電力使用百分之百使用再生能源，及2050年達到溫室氣體淨零排放。

評審長吳靜吉表示，智在家鄉七年以來，見證台灣社會掌握新興科技用於解決社會問題能力與時俱進。早期團隊應用著重區塊鏈、無人機、AR/VR技術，到近期能嫻熟運用AI，以新科技為社會問題帶來嶄新解方。