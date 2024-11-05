鴻海獲IPC亞洲電子行業傑出貢獻獎、ESG標竿企業獎

國際電子工業聯接協會IPC CEMAC 2024中國電子製造年會日前於上海圓滿落幕，鴻海（2317）憑藉在IPC標準推廣實踐、人才培育、行業領導力、ESG永續發展方面的卓越表現，榮獲 「亞洲電子行業傑出貢獻獎」、「ESG標竿企業獎」兩項大獎！代表鴻海作為電子製造產業領導者，在技術創新發展、環保和社會責任履行等方面，獲得業界協會肯定。

本年度最具影響力獎項「IPC亞洲電子行業傑出貢獻獎」主旨在表彰全面參與IPC標準開發、訓練認證、技術創新等產業發展相關工作，為電子產業的進步做出傑出貢獻的企業。鴻海在IPC智慧製造標準制定、IPC標準推動實施等方面，擔任重要角色因此脫穎而出，在培養大量產業高素質專業人才方面的貢獻也倍受認可。這代表鴻海不僅是電子產業智慧製造的領先者，作為IPC智慧製造及永續發展標準開發的核心成員，也為推動產業的發展做出了卓越貢獻。

「IPC ESG標竿企業獎」主要獎勵在永續發展和ESG實踐上表現突出的企業。 鴻海一直秉持著「永續經營=EPS+ESG」的經營理念，在ESG方面持續發展。尤其在環境方面推動一系列措施，包括積極回應RE100等倡議，明確的淨零路徑；大力投資可再生能源專案，以降低其整體碳足跡等。此外，在減少廢棄物和促進資源循環利用方面不斷努力，透過實施先進的生產工藝和環保材料，減少對環境的影響。

最終，集團憑藉在綠色能源、碳排放減量和資源循環利用等領域的優異成果，脫穎而出，獲得殊榮。獲得此獎項反映了鴻海在應對全球環境挑戰中的積極作為，並展示了集團在ESG領域的高標準和領先地位。