鴻海連四年榜首 綠色供應鏈CITI、CATI指數大中華第一

2024綠色供應鏈暨氣候行動論壇上，IPE（公眾環境研究中心Institute of Public and Environmental Affairs, IPE）公佈綠色供應鏈CITI指數及企業氣候行動CATI指數年度評鑑結果。鴻海（2317）以總分83.51分（CITI）以及85分（CATI）的好成績，蟬聯2024綠色供應鏈CITI指數/企業氣候行動CATI指數大中華區第一名。若從同性質產業相比較，鴻海在CATI IT行業排名晉升至第一，相較於2023年提升兩個名次。

作為一家公益環境研究機構，IPE自2006年6月成立以來，IPE致力於收集、整理和分析政府和企業公開的環境信息，並藉此引導和激勵企業落實針對自身和供應鏈的溫室氣體減排承諾，實現減汙降碳協同增效目的。IPE至今已連續十一年開展綠色供應鏈CITI指數評價，連續第四年開展企業氣候行動CATI指數評價。

綠色供應鏈CITI指數（Corporate Information Transparency Index）主要採用政府公開的監管資訊和品牌公開披露的信息，綜合評估企業在供應鏈環境管理，特別是環境合規、節能減排和資訊披露等方面的表現。

企業氣候行動CATI指數（Climate Action Transparency Index）則是在中國大陸環境科學研究院的技術支援下，從治理機制、測算披露、碳目標設定、碳目標績效、減排行動五個維度對企業碳管理和減排行動落實情況開展動態評價。

鴻海連續四年蟬聯IPE CITI／CATI大中華區雙第一，此項殊榮充分展現了鴻海在節能減排與綠色供應鏈管理領域做出的卓越成果。

作為全球最大科技製造與服務商，鴻海科技集團始終秉持著「永續經營=EPS+ESG」的願景，在節能減碳的道路上行穩致遠。集團於2021年向SBTi提交1.5°C減碳承諾書，並以2020年的碳排放數據為基準，制定了集團的科學碳目標。同時，作為氣候行動100+的一員，鴻海計劃2050年實現價值鏈淨零排放。2023年，集團經查驗後的溫室氣體範籌一、範籌二數據較基準年已下降51.08%。

鴻海相信打造永續發展的綠色供應鏈能夠厚植營運韌性，因此投入大量資源與超過一萬家的供應商夥伴合作，共同探索綠色製造、永續發展的未來。2024年，鴻海發佈了第一本《供應商責任報告書》，參考21項國內外及供應鏈相關指標，展示鴻海在綠色供應管理的投入與績效。

鴻海推動供應商簽署資訊披露協議、鼓勵供應商生產綠色產品、進行供應鏈碳盤查等具體行動開展合作。2023年，共有31家新供應商通過鴻海永續篩選標準成為合格供應商，150家供應商（含75家關鍵供應商）通過數位化管理平台參與ESG績效考評。