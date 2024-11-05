恩智浦透過eIQ軟體支援擴展邊緣AI功能

恩智浦半導體（NXP）宣布在其eIQ AI和機器學習開發軟體新增兩款新工具，以便輕鬆地跨各種邊緣處理器在邊緣部署和運用人工智慧。

eIQ Time Series Studio提供自動化機器學習工作流程，可輕鬆在如MCX系列MCU產品組合或i.MX RT跨界MCU產品組合等MCU級裝置，開發和部署基於時間序列（time series-based）的機器學習模型。

GenAI Flow為支援生成式AI解決方案的大型語言模型（Large Language Model；LLM）提供建構模組。此類生成式AI解決方案旨在與恩智浦i.MX系列應用處理器MPU配合使用，透過在特定情境資料中訓練LLM，可以更輕鬆地在邊緣部署智慧應用。例如，配備LLM的電器經過用戶手冊訓練後，能夠用自然語言與使用者交流，告知用戶如何使用特定功能、執行特定任務或最佳化使用和維護。

在邊緣部署AI帶來眾多優勢，包括降低延遲、加強用戶隱私保護及減少能耗。恩智浦eIQ工具套件的擴展能顯著簡化並加速部署流程，幫助開發人員能夠存取更廣泛的模型類型，包括生成式AI、基於時間序列的模型、以及基於視覺的模型。此外，用戶能夠在各類邊緣處理器上部署模型。

恩智浦半導體資深副總裁暨工業與物聯網事業部總經理Charles Dachs表示，AI是實現根據使用者需求預測和自動化的關鍵，但必須以適合邊緣部署的方式進行開發。恩智浦提供即用型（ready-to-use）工具，適用於MCX系列等MCU以及i.MX RT700等跨界MCU的小型AI模型，以及在i.MX 95應用處理器等功能更強大裝置運行的大型生成式AI模型，為開發人員提供豐富的選擇，涵蓋各類AI模型和支援AI的邊緣處理器，使邊緣AI真正適用於各行各業的應用開發人員。