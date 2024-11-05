中華電攜國際電信、頻道及平台夥伴 開創台流出海口

中華電信（2412）5日在文化內容策進院主辦的「2024 TCCF 創意內容大會」中，舉辦「中華電信開創台流影視發布會」，攜手台灣優秀影視內容合作夥伴，展現影劇投資的豐碩成果，更要搶進國際市場。文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院希望可以再投資100個作品，希望中華電信占一半。中華電信也將攜手攜國際電信、頻道及平台夥伴 ，開創台灣影視內容出海口。

文化部長李遠（小野）表示，過去影視作品都是電視台為主要投資方，今年金鐘獎可以看到已經不是電視台的主場，而是中華電信等電信業者，已經進入一個平台競爭，透過政府投資帶動民間投資，一起強化台灣影視內容，邁向國際。

蔡嘉駿表示，歷經許久，大家引頸期盼的基金終於通過審議會，感謝中華電信率先響應，一同攜手投資臺灣的文化內容，相信未來，此基金能使臺灣產業人才與創作更加茁壯，並打造具有國際競爭力的文化內容，吸引世界更多目光。

蔡嘉駿指出，過去一年80多個專案，今年要投資100個專案，希望中華電信可以占一半。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信多年前成立以IPTV為基礎的MOD，後來隨著OTT時代來臨，中華電推出Hami Video的OTT TV，在影視合作夥伴支持，讓中華電信影視雙平台MOD跟Hami Video累積付費用戶達300萬戶。

胡學海認為，唯有從網絡層、平臺層到服務應用層，要能夠貫穿在既有投資與影視產業得效益。更期待攜手合作夥伴一起來來打造影視產業的生態鏈。

展望2025年，胡學海表示，我們有三件重要的工作要推動，首先，是好的內容，日前金鐘獎再次見證臺灣非常多優質的影視製作的團隊所製作出來的內容受到肯定，也受到國際平臺的重視。

胡學海指出，中華電信很榮幸，能夠共同出品，《八尺門的辯護人》及《商魂》於今年第59屆金鐘獎橫掃9項大獎。

胡學海認為，這是一個內容為王的時代。也不要忘了通路為后，中華電信在台灣有最優質的行動網路，擁有有超過1,000萬行動用戶，400多萬固網寬頻用戶，影視的雙平臺，擁有超過300萬的付費用戶。

胡學海指出，在此基礎上，希望與國內外的相關通路商、發行商、頻道商、平臺商合作，一起努力把台灣的影視產業的優勢內容推廣國際市場，擴大台灣影劇作品出海口，發揮內容力、產品力，同時要善用現在的科技及數據，建構一個科技及數據能力，讓影視產品更多元、豐富。

近年中華電信助攻影視軟實力，持續投資台灣原創影視內容，打造影視娛樂饗宴，除《八尺門的辯護人》及《商魂》於今年第59屆金鐘獎橫掃9項大獎。

中華電信同時也發表與其他合作夥伴共同投資新作品，，包含改編建中樂旗聯隊真實故事之90年代青春校園電影《進行曲》、台灣鄉野傳說改編驚悚片《黃衣小飛俠》、全新犯罪權謀商戰類型劇《成名在望》及探討青少年毒品犯罪刑偵影集《郵票與舒芙蕾》等作品。這次活動也邀請到歷年共同出品影視合作夥伴一同站台，表達中華電信會持續支持優質影視團隊，將台灣好故事行銷全球。

根據資策會產業情報研究所（MIC）公布台灣影音觀看行為調查，Hami Video為用戶選擇「訂閱國內平台」第一名。中華電信將持續投入台灣原創電影及戲劇製作，助攻台灣影視軟實力更上層樓，並為MOD、Hami Video客戶提供更多元化的頂級規格質感影劇，打造影視娛樂饗宴。