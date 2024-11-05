鞏固企業福利生態圈 Edenred宜睿智慧發行EdenPoint

鞏固員工福利電子票券市場與擴大服務，Edenred宜睿智慧宣布推出對企業端的點數服務Eden Points。

Edenred宜睿智慧指出，服務上千家客戶的經驗，企業導入電子票券系統後，可節省近600小時（近75個工作天）的福委工時及減少91%的紙張碳足跡，達成高效運營和資源最佳化的雙重目標。

尾牙旺季即將到來，看好電子票券需求量的發券數更創全年度高峰。Edenred宜睿智慧指出，消費者對於數位化消費的依賴日益增加，具回饋機制的點數經濟已成為全球零售與服務產業的重要趨勢之一，逐步形成全方位的點數生態圈，點數的使用已經從傳統購物拓展至更多生活場景，包括旅遊、餐飲、娛樂等多元領域。

Edenred宜睿智慧表示，電子票券與點數服務結合，打造EdenPoint點數生態圈。EdenPoint上線以來，已累積近百萬的用戶享有點數回饋，企業員工將公司提供的福利票券使用完畢後，以員購價格在即享券員購商城續購喜愛的電子票券，獲得回饋點數，累積後即可再折抵票券購買金額。