中嘉集團營運續攀高 光纖寬頻、企業專網大有斬獲

中嘉寬頻表示，持續推出多元化的光纖寬頻上網方案，滿足不同族群使用需求與情境，七、八月進入暑假飆網旺季、寬頻上網需求大幅增加，中嘉寬頻網路門市也順勢推出各式光纖上網方案選擇，包含適合高速飆網玩家的1G超速配、小資族首選網速翻倍不加價、解決家中低用量網路需求的1G計量光纖等，帶動網路門市高速率寬頻申辦量大幅增加、相較去年同期年成長直翻近3倍，更挹注寬頻營收及ARPU（每位用戶平均貢獻收入）穩定成長，助攻2024年第三季營運表現穩健攀升，寬頻新用戶數相較去年同期成長14%、寬頻滲透率突破5成。

中嘉寬頻表示，看好暑假期間影音串流及電玩商機延燒，推出「遠傳friDay影音」、「CATCHPLAY+」雙影音平台超值優惠，讓消費者能輕鬆在家用大螢幕暢看各式好萊塢院線強檔、歐美影集、精選台劇、獨家韓國戲劇及綜藝節目，深獲用戶青睞，成功帶動雙平台總訂閱量大增、相較第二季成長近2倍之多。

中嘉寬頻指出，第三季在企業客戶經營也大有斬獲，不僅瞄準商業應用場域，策略結盟國際設備大廠NOKIA及台灣網通領導品牌D-Link友訊科技，領先市場推出超高速、低時延的25GPON寬頻網路方案，成為全台第一家上市商轉的寬頻業者，吸引各領域企業客戶關注、主動詢問；更迎來全新企業客戶夥伴「高雄市交通局」及國民文具領導品牌「利百代」，中嘉寬頻以長期為各領域企業客戶量身打造最合適且務實的高速寬頻企業專案豐富經驗，透過速率最高可達25G的PON技術電信等級網路架構，以及高速、穩定的光纖寬頻網路技術，提供客戶一站備足的360度全方位高速寬頻專屬解決方案，成功與客戶共創智慧交通發展新里程，更是企業數位轉型的最佳夥伴，深獲客戶信賴。

除了營運表現亮眼，中嘉集團表示，持續以具體行動展現對媒體素養及AI人才培養的重視，今年暑假分別為國小及國高中學生免費舉辦2天的「2024新視代主播夏令營」與3天的「政大媒體素養營隊」，課程內容除傳統新聞與節目製作、主播技巧及媒體素養培訓外，特別引進日本慶應大學團隊開發的事實查核桌遊學習，並增加更多AI課程，邀請業界知名講師帶領學生認識AI、利用AI作為學習幫手及創意攝影…等；以2024年第三季來看，包含各項媒體素養課程、夏令營、學術研討會等，合計已舉辦30多場實體或線上活動，吸引超過2,500人參與。

此外，中嘉集團指出，持續在產製地方優質內容更展現豐沛創新能量，獲得全國有線電視系統業界最高榮耀「金視獎」肯定，於15個獎項、共61件入圍作品的激烈競爭中突圍，總計入圍20件作品，佔據所有入圍作品的1/3；更勇奪四大獎項，突破過去五年來的得獎紀錄，包含「專題報導節目獎」、「地方文史節目獎」、「主持人獎」、「採訪獎」，甚至在最新揭曉的《第八屆全球華文永續報導獎》獲獎名單中，慶聯有線電視以「木梓，歡迎回家」節目，拿下專業組長片類優等獎的殊榮，成為全國唯一獲獎的系統台，顯見中嘉集團不斷創新思維理念，用心經營頻道、製播優質節目，善盡關注在地及環境永續發展的企業社會責任決心。