世界先進前三季賺3.17元 今法說前夥伴恩智浦釋利空
世界先進（5347）5日公告前三季每股稅後純益3.17元，5日下午將法說，不過法說會前夥伴恩智浦釋利空本季營收與獲利財測不如市場預期引發外界關注。
世界先進股價早盤最高來到94.2元，隨後在94元以下震盪。
車用半導體市場仍有雜音，法人分析，不僅意法半導體下調車用業務展望，同業恩智浦與瑞薩亦表示車用業務表現低於年初預期，車用Tier1客戶推遲下半年訂單採購金額約3~4億美元。同業恩智浦、瑞薩認為這主要是因為Tier1 客戶降低在手庫存目標水位所致。
意法半導體表示全球電動車銷量較年初預期略為下調；恩智浦、瑞薩則表示整體銷量預估較年初略為下調，法人認為，從相關訊息來看車用復甦尚須時間。
另一方面世界先進4日公告董事會同意本公司及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算，8吋與12吋廠設備等合計253億元。取得或處分之具體目的或用途:因應公司業務成長需要供生產用。法人關注世界先進隨著資本支出拉升對折舊費用的影響。
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