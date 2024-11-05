陳子鴻操刀！英業達「虛擬藝人」米拉11月5日辦出道演唱會

代工大廠英業達（2356）旗下「虛實元邦」技術的集大成之作「元宇宙平台」再傳喜訊！集團旗下元宇宙技術處近日攜手知名金牌音樂製作人陳子鴻，結合「AI人工智慧」及「虛實元邦」兩大概念，成功打造出首位「虛擬藝人」米拉（Mila）。英業達資深經理林昭良也透露，米拉將在5日下午正式出道，並於旗下虛實元邦（VRSTATE）元宇宙平台召開首場個人演唱會。

據悉，米拉的首場個人演唱會主題訂為「米拉來了！Mila is here!」，而米拉作為該場活動的主角，除了將在平台上宣布正式出道，也將為搶到門票的粉絲們帶來一系列的精彩表演。而米拉是由音樂才子陳子鴻親自從頭打造完成的合格藝人，他從人物發想、刻劃到 3D 建模，每一步驟都親自上陣監督，並根據米拉的人物設定，親自為其製作相應的歌曲與舞蹈，因此她也相當能歌擅舞。

事實上，英業達元宇宙技術處在「總大將」資深副總暨元宇宙技術處總經理邱全成，以及資深經理林昭良多年的領軍之下，才成功運用「元宇宙3D技術」將「虛實界」研究化為基礎，延伸打造出含有各種性質的「元宇宙虛實元邦 （VRSTATE） 」數位經濟空間，其中已知的包括：應用元宇宙、時尚元宇宙、教育元宇宙、文創元宇宙、工業元宇宙以及娛樂元宇宙等，提供內容業者展演、教育、娛樂等八種不同的應用場景。

邱全成坦言，演藝產業給人的舊印象往往與科技格格不入，這次與陳子鴻合作打造藝人米拉，嘗試將演藝產業融合科技，是一個痛苦又愉快的經驗，希望虛實元邦不僅是文化內容的展現，也是一個自由、平權的世界。而林昭良則透露，這場演唱會將在最新的「可供科技文化展演」元宇宙平台登場，節目總時長大約半個小時；他也提醒大家，目前活動已正式開放免費索票，歡迎有興趣的民眾預約參加，成為見證歷史時刻的幸運觀眾。